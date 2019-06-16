Зеленський з біноклем спостерігав, як прикордонники захищають Азовське море (відео)



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Зеленський особисто спостерігав у морі за ходом спільних навчань Морської охорони Держприкордонслужби, сил Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС Фото: ДПСУ

На Азовському морі пройшли спільні навчання Морської охорони Держприкордонслужби, сил Національної гвардії, Національної поліції та ДСНС

Під час своєї робочої поїздки в Маріуполь президент України Володимир Зеленський особисто спостерігав у морі за ходом спільних навчань Морської охорони Держприкордонслужби, сил Національної гвардії, Національної поліції та ДСНС.

Про це 16 червня повідомляє Держприкордонслужба, яка опублікувала відповідне відео.

«Главі держави та міністру внутрішніх справ України було продемонстровано можливості та злагодженість спільних дій сил Морської охорони із Нацгвардією, ДСНС та Нацполіцією щодо затримання порушників прикордонного законодавства, відбиття ворожого нападу на судна, що перебувають в морі, недопущення несанкціонованого підходу до лінії узбережжя», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що також начальник Регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби контр-адмірал Олег Костур особисто представив Президенту України оснащення та екіпірування відділу спеціальних дій на воді Морської охорони Держприкордонслужби, за допомогою якого здійснювалися штурмові та водолазні заходи під час навчань.

Як повідомляє ДПСУ, Зеленський, Аваков та голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко «надали високу оцінку підготовці та вмілим діям морської охорони, а також станом взаємодій та ведення спільних дій».

Як відомо, 15 червня Зеленський здійснив робочий візит до Маріуполя.

Зеленський відвідав завод ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», що належить олігарху Рінату Ахметову, а також взяв участь у відкритті Центру розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій України.