Зеленський «забув» вказати у декларації італійський маєток, який оточують російські олігархи



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У 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі

Сьогодні Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі про яку нікому не розказує. Про це повідомляє слідство.інфо. Це містечко уподобали російські багатії — тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Згадки про віллу в декларації Зеленського немає.

41-річний шоумен Володимир Зеленський наразі має найбільше шансів з усіх кандидатів у президенти пройти до другого туру й перемогти в ньому. Тобто за кілька днів до голосування можна казати про високу ймовірність, що саме Зеленський стане наступним президентом України. Він — людина не бідна, все життя займається шоу-бізнесом, має мільйонні прибутки від виробництва гумористичних програм і фільмів.

У декларації за 2017 рік Зеленський вказав чотири квартири в Києві, заміський будинок, а також квартири в Ялті та Великій Британії. Усіма ними він володіє повністю, частково або орендує. Однак про 15-кімнатну віллу на італійському узбережжі, якою Зеленський володіє разом з дружиною Оленою, в декларації він не згадав.

Згідно з документами, отриманими Слідством.Інфо, у 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього італійська фірма заплатила 3,8 мільйона євро. Будинок розташований усього в 600 метрах від моря — вісім хвилин пішки до пляжу.

Чи відвідує Зеленський тосканську віллу, невідомо. У його Instagram удалося знайти лише одне фото з невідомого італійського містечка, датоване 9 серпня 2017 року. На той час сім’я Зеленського, найімовірніше, вже володіла віллою у Форте-дей-Мармі. На задньому тлі фото, в кінці вузенької італійської вулички, майоріє море. Однак, зрозуміти, яке саме це місто, неможливо.

Містечко Форте-дей-Мармі розташоване в регіоні Тоскана, на узбережжі Тірренського моря в 90 кілометрах від Флоренції. Назва містечка перекладається як «мармуровий форт» — у середні віки тут видобували мармур. У минулому столітті італійські багатії почали купувати тут будинки й курорт набув слави елітного.

Форте-дей-Мармі. Джерело — whywander.com...

Сьогодні ж Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали її «московською провінцією», де мільярдер Олег Дерипаска наймає вчителем тенісу для своїх дітей світового чемпіона Євгена Кафельникова. Де регулярно швартується яхта власника «Челсі», російського мільярдера Романа Абрамовича. Де їздять Rolls Royce та Bentley з російськими номерами.

Згодом російському шику на італійському курорті окрему статтю присвятила американська газета New York Times. Журналісти розповідали, що за оренду навісу на пляжі Форте-дей-Мармі відпочивальники платять по 250 євро на день. А за одноденні вертолітні поїздки в Монте-Карло — по 4,5 тисячі євро. І залишають офіціантам чайові по 1000 євро.

Журналісти NYT розповідали, що за оренду навісу на пляжі Форте-дей-Мармі відпочивальники платять по 250 євро на день. Джерело — luxgallery.it...

«Ми як Крим і ми проситимемо приєднатися до Росії», — сказав New York Times Паоло Корчія, президент асоціації готельєрів Форте-дей-Мармі. Він додав, що це жарт. Проте цей жарт досить точно передає бізнес-настрої в містечку. Як ідеться в статті, саме завдяки російським грошам курорт узагалі вижив після кризи 2008 року.

Російські високопосадовці не лише відпочивають у Форте-дей-Мармі, вони також дають хабарі місцевими віллами. Торік російський опозиціонер Олексій Навальний публікував матеріали про те, як російський олігарх Михайло Прохоров купив віллу у Форте-дей-Мармі в російського віце-прем’єра Олександра Хлопоніна за 35 мільйонів євро. Навальний зазначав, що ціна будинку сильно завищена, що може свідчити про хабар, а не про реальну угоду.

Крім того, у Форте-дей-Мармі має віллу колишній італійський прем’єр Сільвіо Берлусконі, він нібито живе по сусідству з Романом Абрамовичем. Знайти згадки про відомих українців, які володіють нерухомістю у Форте-дей-Мармі, Слідству.Інфо не вдалося. Менше з тим, шоумен і можливий майбутній український президент Володимир Зеленський для літнього відпочинку обрав саме курорт, переповнений російськими багатіями.

Слідства.Інфо запитало у Володимира Зеленського, чому ця нерухомість не згадується в декларації кандидата, попри те, що він з дружиною — кінцеві беніфіціари фірми San Tommaso S.R.L., яка володіє майном у Форте-дей-Мармі. А також чи користується Зеленський віллою і чому обрав саме це місто, яке в ЗМІ називають «московсьою провінцією»? На що журналісти отримали лаконічну відповідь прес-служби кандидата в президенти: «Декларація кандидата заповнено в повній відповідності з чинним законодавством України».

Джерело: Слідство.інфо