Соціологи спитали українців, кого вони бачать у другому турі



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Петро Порошенко у цьому рейтингу є лише третім

Оприлюднені результати останнього опитування «Рейтингу»

Більшість українців впевнені, що у фіналі президентських виборів зустрінуться Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Такі дані в останній день, коли дозволена публікація результатів опитувань, наводить соціологічна група «Рейтинг».

На запитання, хто з цих кандидатів, за вашими очікуваннями, вийде до другого туру виборів – 43,7% опитаних з числа тих, хто визначився та піде голосувати, відповіли Володимир Зеленський, 40,3 % - Юлія Тимошенко.

Петро Порошенко у цьому рейтингу є лише третім. У його перспективи потрапляння до фіналу вірять лише 37,9% громадян.





Опитування приводилось з 22 по 27 березня 2019 року. Метод збору інформації: особисте інтерв’ю (віч-на-віч). Помилка репрезентативності дослідження становить небільше 1,8%. Загалом опитано 3000 респондентів.

Також оприлюднено рейтинг лідерів чорного піару та замовності перед виборами.

Як повідомлялось, згідно рейтингу «Соціопрогноза», до другого туру президентських виборів вийдуть Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. За останні тижні лідер «Батьківщини» збільшила свою підтримку, і сьогодні випереджає Петра Порошенка майже на 3%. Підтримати Зеленського 31 березня готові 29% громадян з-поміж тих, хто визначився та голосуватиме, Тимошенко свої голоси віддадуть 19%.

Нагадаємо, Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» оприлюднив результати нового дослідження. Згідно із ним, до другого туру президентської гонки виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

До вашої уваги:

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