РНБО зібрала робочу групу через «злиття» персональних даних українців з порталу вакансій



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Персональні дані українців, які були завантажені в Єдиний портал вакансій державної служби, ймовірно потрапили у вільний доступ

Робоча група з реагування на кіберінциденти та протидії кібератакам на державні інформаційні ресурси при Національному координаційному центрі кібербезпеки розглянула проблему вразливості Єдиного порталу вакансій Нацагентства з питань держслужби.

Позачергове засідання робочої групи відбулось у п'ятницю в Апараті Ради національної безпеки і оборони, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Члени робочої групи - представники Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, фахівці Апарату РНБО України - розглянули питання щодо вразливості Єдиного порталу вакансій (career.gov.ua) Національного агентства України з питань державної служби, що призвело до витоку частини персональних даних українських громадян», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, НКЦК оперативно організував роботу щодо виявлення вразливості, подолання її наслідків та забезпечення сталої роботи порталу career.gov.ua і належного захисту персональних даних.

Під час засідання також було наголошено на важливості питань кібербезпеки у процесах цифрової трансформації держави та необхідності забезпечення органами державної влади належного кіберзахисту власних інформаційних систем.

Раніше пресслужба Офісу омбудсмена повідомила, що персональні дані українців, які були завантажені в Єдиний портал вакансій державної служби, ймовірно потрапили у вільний доступ.