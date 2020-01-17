Зеленський на засіданні РНБО розглянув Стратегію нацбезпеки України



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РНБО розглянула проект Стратегії національної безпеки України Фото: president.gov.ua

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Під час засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського розглянули проєкт Стратегії національної безпеки України «Безпека людини — безпека країни».

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Водночас, Зеленський зазначив, що засідання має консультативно-дорадчий характер, щоб усі члени РНБО могли висловити свої думки, зауваження та пропозиції щодо майбутнього документу.

Також президент запропонував учасникам засідання впродовж тижня детально опрацювати документ і подати до нього свої пропозиції.

«І після цього ми зустрінемось і затвердимо документ», — додав він.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що проєкт Стратегії національної безпеки розроблено відповідно до статті 26 закону «Про національну безпеку України». В основу документа покладено виборчу програму президента. До підготовки проєкту залучалися Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також іноземні експерти.

«Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення», — сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, зокрема йдеться про стратегію людського розвитку, стратегію воєнної безпеки, стратегію громадської безпеки та цивільного захисту, стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, стратегії економічної, екологічної, інформаційної безпеки, стратегію кібербезпеки, національної розвідувальної програми, стратегію з питань зовнішньополітичної безпеки, стратегію з питань державної безпеки, контррозвідки та боротьби з тероризмом тощо.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко повідомив, що проєкт Стратегії був опрацьований відповідною робочою групою та презентований, зокрема у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у грудні минулого року, де отримав схвальну оцінку.

В основу діяльності пропонується покласти три основні засади: розвиток оборонних і безпекових спроможностей, які унеможливили б збройну агресію проти України шляхом збільшення ціни цієї агресії; здатність суспільства та держави швидко й адекватно реагувати на зміну безпекового середовища й підтримувати стале функціонування своїх основних механізмів; розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і державами – членами ЄС і НАТО, США, прагматична співпраця з іншими країнами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Пріоритетними напрямами політики національної безпеки у проєкті Стратегії визначається забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед — розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО), відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Очікується, що реалізація цих пріоритетів забезпечуватиметься шляхом відновлення миру та державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійсненням комплексу міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів «Крим – це Україна». Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з Росією та напруги у двосторонніх відносинах.