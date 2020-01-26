В Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу



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Оперативна група здійснює цілодобовий моніторинг та аналіз ситуації щодо розповсюдження нового захворювання

При Апараті Ради Національної безпеки і оборони України з 20 січня було створено оперативну групу з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, і Апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією щодо цього питання. Окрім цього, Данілов додав, що моніторинг розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV) відбувається стосовно країн Азії, Європи, США, та країн СНД, які межують з Україною.

Зокрема, наразі у цілодобовому режимі відбувається аналіз та вивчення заходів безпеки, які вживають органи влади інших країн з метою запобігання поширення вірусу.

У зв’язку з цим, з 26 січня цього року Міністерство охорони здоров’я України запровадило в аеропорту «Бориспіль» температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. А саме, спеціалісти санітарно-карантинного підрозділу вимірюють температуру пасажирів за допомогою обладнання, що укомплектовано інфрачервоними термометрами. Крім цього, усі тварини, що ввозяться в Україну, проходять спеціальний огляд ветеринарних служб.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу.

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