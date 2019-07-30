Зеленський звільнив голову РДА в Луганській області



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Президент Володимир Зеленський

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Міловської районної державної адміністрації Луганської області Артура Короля.

Відповідне розпорядження президента № 240/2019 від 29 липня 2019 року розміщено на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Короля у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента, який його призначав

«Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням терміну повноважень президента України», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Короля призначили головою Міловської районної державної адміністрації 26 червня 2017 року.

До цього він був начальником Луганського прикордонного загону.

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій в Луганській області і голову райадміністрації у Львівській області.