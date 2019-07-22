Зеленський звільнив п'ять голів райадміністрацій на Луганщині і голову райадміністрації на Львівщині



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Президент України Володимир Зеленський

Всі вони звільнені у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента, який їх призначав

Президент Володимир Зеленський звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій в Луганській області і голову райадміністрації у Львівській області. Про це йдеться в указах президента.

Так, Зеленський звільнив Наталію Чехуту з посади голови Кремінської райадміністрації Луганській області, Ігоря Дзюбу з посади голови Марківської райадміністрації Луганській області, Віктора Сергієнка з посади голови Новоайдарської райадміністрації Луганській області, Олександра Іванова з посади голови Троїцької райдержадміністрації Луганської області, Сергія Іванюченка з посади голови Білокуракинської райадміністрації Луганської області.

Також президент звільнив Василя Зубрицького з посади голови Стрийської райдержадміністрації Львівської області.

Всі вони звільнені у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента, який їх призначав.

Як повідомлялось, раніше Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій на Рівненщині.