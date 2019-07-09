Зеленський звільнив ще 46 голів райдержадміністрацій у 12 областях



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Президент України Володимир Зеленський

За день президент звільнив 71 голову РДА

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 липня, звільнив 46 голів районних адміністрацій в 12 областях України.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Зокрема, звільнені голови Бердичівської і Черняхівської райадміністрацій Житомирської області, Виноградівської, Тячівської і Хустської райадміністрацій Закарпатської області, Дрогобицької, Жовківської, Кам'янка-Бузької, Пустомитівської і Турківської райадміністрацій Львівської області.

Також звільнені голови Гайворонської, Знам'янської, Маловисківської, Новгородківської, Новомиргородської, Олександрівської, Онуфріївської, Петрівської, Світловодської та Устинівської райадміністрацій Кіровоградської області.

Крім того, звільнені голови Біловодської, Новопсковської, Попаснянської, Сватівської і Старобільської райадміністрацій Луганській області, глава Болградської райадміністрації Одеської області, голови Велікобогачської і Кобеляцької райадміністрацій Полтавської області, голови Володимирецької, Дубровицької та Зарічненської райадміністрацій Рівненської області.

Звільнено голів Великописарівської, Глухівської, Краснопільської, Охтирської та Сумської райадміністрацій Сумської області, Борщівської, Зборівської, Теребовлянської та Тернопільської райадміністрацій Тернопільської області, Волочиської райадміністрації Хмельницької області, а також Каменської, Монастирщенської, Чигиринської, Чорнобаївської та Шполянської райадміністрацій Черкаської області.

Зазначимо, що перед цим Зеленський звільнив 22 голів РДА в чотирьох областях і трьох у Києві. Таким чином, за день звільнено 71 голову РДА.