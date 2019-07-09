Зеленський сьогодні звільнив 22 очільника РДА



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Президент України Володимир Зеленський

Президент звільнив 22 голів районних держадміністрацій в чотирьох областях і трьох в Києві

Президент Володимир Зеленський звільнив 22 голів районів у чотирьох областях та трьох районах Києва. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави у вівторок, 9 липня.

Так, в Києві звільнено глави Голосіївського, Святошинського та Солом'янського районів - Олександр Настасенко, Володимир Каретка і Ігор Довбня відповідно.

Також звільнені десять глав районних держадміністрацій у Вінницькій області, восьми - у Волинській, трьох - в Донецькій і одній - в Дніпропетровській області.

Зокрема, звільнені голови Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуріровецкої, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської і Ямпільської райадміністрацій Вінницькій області.

Також звільнені голови Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської, Ковельської, Ратнівської, Старовижівської, Турійської і Шацької райадміністрацій Волинської області.

Крім того, звільнені глави Бахмутської, Волноваської і Мангушської райадміністрацій Донецької області і глава Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області.