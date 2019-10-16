Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
Президент призначив нового очільника УДО - ним став Сергій Рудь
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони та призначив замість нього Сергія Рудя.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
«Звільнити Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони України», - зазначається в указі №755/2019.
В наступному указі №756/2019 президент призначив начальником Управління державної охорони Сергія Рудя.
Як повідомляє видання «Страна», Рудь був заступником Максима Донця, який зараз очолює особисту охорону президента, а раніше працював в службі безпеки олігарха Ігоря Коломойського.
Рудь також в 2014-2015 роках працював начальником Центру первинної та професійної підготовки інституту Управління держохорони.
До слова, Зеленський у середу, 16 жовтня, відвідує з одноденним офіційним візитом Латвію.