Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони



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Олексія Оцерклевича звільнено з посади начальника УДО

Президент призначив нового очільника УДО - ним став Сергій Рудь

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони та призначив замість нього Сергія Рудя.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

«Звільнити Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони України», - зазначається в указі №755/2019.

В наступному указі №756/2019 президент призначив начальником Управління державної охорони Сергія Рудя.

Як повідомляє видання «Страна», Рудь був заступником Максима Донця, який зараз очолює особисту охорону президента, а раніше працював в службі безпеки олігарха Ігоря Коломойського.

Рудь також в 2014-2015 роках працював начальником Центру первинної та професійної підготовки інституту Управління держохорони.

До слова, Зеленський у середу, 16 жовтня, відвідує з одноденним офіційним візитом Латвію.