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    Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

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    Олексія Оцерклевича звільнено з посади начальника УДО - Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
    Олексія Оцерклевича звільнено з посади начальника УДО

    Президент призначив нового очільника УДО - ним став Сергій Рудь

    Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони та призначив замість нього Сергія Рудя.

    Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

    «Звільнити Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони України», - зазначається в указі №755/2019.

    В наступному указі №756/2019 президент призначив начальником Управління державної охорони Сергія Рудя.

    Як повідомляє видання «Страна», Рудь був заступником Максима Донця, який зараз очолює особисту охорону президента, а раніше працював в службі безпеки олігарха Ігоря Коломойського.

    Рудь також в 2014-2015 роках працював начальником Центру первинної та професійної підготовки інституту Управління держохорони.

    До слова, Зеленський у середу, 16 жовтня, відвідує з одноденним офіційним візитом Латвію.

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