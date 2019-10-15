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    Зеленський змінив склад РНБО

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    Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк - Зеленський змінив склад РНБО
    Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк

    До персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ввели нового секретаря РНБО Олексія Данілова

    Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

    Зокрема, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ввели нового секретаря РНБО Олексія Данілова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступник голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

    Крім того, зі складу РНБО виведено колишнього секретаря Олександра Данилюка.

    Раніше Данилюк розповів про непрості відносини з главою Офісу президента Богданом.

    Данилюк також заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

    Також він розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

    3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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