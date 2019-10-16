Пристайко згадав єврейське походження Зеленського, відбиваючи антиукраїнські атаки в Європарламенті
Пристайко запевнив євродепутатів, що українці позбудуться радикалізації, як тільки в країну повернеться мир
Глава МЗС визнав певну радикалізацію в Україні, але пояснив її необхідністю захищати країну, у якої «вкрали сім відсотків території»
Представники лівих партій у Європарламенті Мік Уоллес з Ірландії та Костас Пападакіс з Греції під час спілкування у Європарламенті із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком закинули президенту Володимиру Зеленському зустрічі з «неонацистськими» групами, зокрема С14, а також продовження політики заборони комуністів в Україні.
«Дуже важко звинувачувати єврея з півдня України, яким є пан Зеленський, у тому, що він неонацист», - парирував Пристайко.
Водночас міністр визнав певну радикалізацію в Україні, але пояснив її необхідністю захищати країну, у якої «вкрали сім відсотків території» та яка постійно втрачає своїх людей у війні на Донбасі.
Пристайко запевнив євродепутатів, що українці позбудуться радикалізації, як тільки в країну повернеться мир.
Зазначається, що хоча засідання комітету Європарламенту тривало більше трьох годин, одразу 12 євродепутатів висловили бажання виступити після промови Пристайка. Вони буквально засипали українського міністра запитаннями, більшість з яких стосувалась Донбасу.
Зокрема, представник фракції Європейської народної партії з Румунії Траян Басеску застеріг Київ від надання занадто широкої автономії окремим районам Донбасу, адже це може привести до сценарію Придністров'я в Україні.
Нагадаємо, 14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко взяв участь у засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах. Ключовою темою засідання була безпекова ситуація на сході України, шляхи подолання військової агресії Росії проти України, а також зусилля української сторони з реалізації Мінських домовленостей.
Пристайко заявив, що федералізації України не буде, як того прагне РФ.
Джерело: DW