Пристайко згадав єврейське походження Зеленського, відбиваючи антиукраїнські атаки в Європарламенті



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Пристайко запевнив євродепутатів, що українці позбудуться радикалізації, як тільки в країну повернеться мир Фото: МЗС

Глава МЗС визнав певну радикалізацію в Україні, але пояснив її необхідністю захищати країну, у якої «вкрали сім відсотків території»

Представники лівих партій у Європарламенті Мік Уоллес з Ірландії та Костас Пападакіс з Греції під час спілкування у Європарламенті із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком закинули президенту Володимиру Зеленському зустрічі з «неонацистськими» групами, зокрема С14, а також продовження політики заборони комуністів в Україні.

«Дуже важко звинувачувати єврея з півдня України, яким є пан Зеленський, у тому, що він неонацист», - парирував Пристайко.

Водночас міністр визнав певну радикалізацію в Україні, але пояснив її необхідністю захищати країну, у якої «вкрали сім відсотків території» та яка постійно втрачає своїх людей у війні на Донбасі.

Пристайко запевнив євродепутатів, що українці позбудуться радикалізації, як тільки в країну повернеться мир.

Зазначається, що хоча засідання комітету Європарламенту тривало більше трьох годин, одразу 12 євродепутатів висловили бажання виступити після промови Пристайка. Вони буквально засипали українського міністра запитаннями, більшість з яких стосувалась Донбасу.

Зокрема, представник фракції Європейської народної партії з Румунії Траян Басеску застеріг Київ від надання занадто широкої автономії окремим районам Донбасу, адже це може привести до сценарію Придністров'я в Україні.

Нагадаємо, 14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко взяв участь у засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах. Ключовою темою засідання була безпекова ситуація на сході України, шляхи подолання військової агресії Росії проти України, а також зусилля української сторони з реалізації Мінських домовленостей.

Пристайко заявив, що федералізації України не буде, як того прагне РФ.

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Джерело: DW