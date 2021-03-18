Земельна реформа. Рада третій день розглядає тисячі правок до проєктів

У законопроєктах для завершення земельної реформи понад трьох тисяч правок

У четвер, 18 березня, на черговому засіданні Верховна Рада України планує продовжити розгляд у другому читанні проєкту Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», № 2194. Про це повідомляє пресслужба Ради.

Також у порядку денному сьогодні розгляд у другому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», № 2195.

Крім того, Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях», №3952.

Ще ряд законопроєктів заплановано до розгляду у першому читанні.

Раніше народна депутатка фракції «Слуга Народу» та заступниця голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що завершення земельної реформи під загрозою. За її словами, через численні правки «застопилися» надважливі законопроєкти №2194 і №2195 про передачу землі громадам, без яких земельна реформа просто не відбудеться.

17 березня під час розгляду законопроєкту про передачу землі громадам від напруження в залі пішов дим.

Водночас голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала законопроєкт № 2194, до якого народні депутати вже внесли тисячі правок.

Депутати з фракції «Слуга народу» не виключають, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної Ради. На ньому можуть розглянути важливі питання порядку денного.