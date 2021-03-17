У Раді пішов дим під час розгляду земельних законопроєктів (відео)

У сесійній залі парламенту задимілася система «Рада»

У середу, 17 березня, під час розгляду законопроєкту про передачу землі громадам у сесійній залі Верховної Ради з'явився дим. Про це повідомив народний депутат Сергій Рудик на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Горіла Рада, палала. Під час розгляду законопроєкту про передачу землі громадам від напруження в залі пішов дим. А це лише 300-та з-понад трьох тисяч правок», – написав Рудик.

Сьогодні, 17 березня, Верховна Рада продовжує розгляд правок до закону №2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин – передачу землі громадам України.

Раніше народна депутатка фракції «Слуга Народу» та заступниця голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що завершення земельної реформи під загрозою. За її словами, через численні правки «застопилися» надважливі законопроєкти №2194 і №2195 про передачу землі громадам, без яких земельна реформа просто не відбудеться.

Водночас голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала законопроєкт № 2194, до якого народні депутати вже внесли тисячі правок.

Депутати з фракції «Слуга народу» не виключають, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної Ради. На ньому можуть розглянути важливі питання порядку денного.