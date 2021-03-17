Рада може скликати позачергове засідання: що розглядатимуть

Позачергове засідання Ради може відбутися після пленарного в будь-який день

Наразі Рада розглядає численні поправки до законопроекту про завершення земельної реформи

Депутати з фракції «Слуга народу» не виключають, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної Ради. На ньому можуть розглянути важливі питання порядку денного.

Про це розповіла заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі «Україна 24».

Наразі робота ВР заблокована голосуванням за поправки до законопроекту про завершення земельної реформи.

«Є варіант продовжити розгляд земельного законопроекту, але при цьому скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день, щоб проголосувати найбільш важливі законопроекти, які стоять на порядку денному», – зазначила депутат.

Одне з найбільш важливих питань – розблокування великої приватизації.

«У нас було дуже багато важливих законопроектів заплановано на цей тиждень. Зокрема, законопроект про розблокування великої приватизації. Я нагадую, що ми заклали до державного бюджету 12 млрд грн надходжень від приватизації, і 9 з них мають надійти саме від великої приватизації», – сказала парламентар.

За її словами, це достатньо термінове питання.

«І якщо ми не розблокуємо цей процес, ми будемо вимушені ще більше позичати на зовнішньому та внутрішньому ринках. Тому це питання достатньо термінове. Можливо, воно буде винесене на позачергове засідання», – сказала Підласа.

Нардеп також зазначила, що парламентарі можуть розглянути і законопроект №3711-д про судову реформу.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт № 2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Але завершення земельної реформи під загрозою. Через чисельні правки до законопроєктів процес рухається дуже повільно.

Джерело: РБК-Україна