Знову винна Тимошенко? У «Слузі народу» панікують: земельна реформа може не відбутися

Тимошенко розкритикувала законопроєкт № 2194, який знищує поняття «особливо цінні землі»

В Україні завершення земельної реформи під загрозою. Через чисельні правки до законопроєктів процес рухається дуже повільно. Про це розповіла народна депутатка фракції «Слуга Народу» та заступниця голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк на своїй сторінці в мережі Faсebook.

«Історія повторюється: через численні правки «застопилися» надважливі законопроєкти №2194 і №2195 про передачу землі громадам, без яких земельна реформа просто не відбудеться», – написала Шуляк.

Вона зазначила, що законопроєкт № 2194 пропонує скасувати штучні обмеження для населення та бізнесу у веденні господарської діяльності на землі; скасувати зайві дозволи та перевірки документації із землеустрою, що часто дублювалися; запровадити контроль документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування.

«Законопроєкт № 2195 про що? Він впроваджує електронні аукціони з продажу й оренди земельних ділянок державної та комунальної власності. На прикладі приватизації ми побачили, що е-аукціони дають змогу залучити більшу кількість учасників до торгів, як наслідок – збільшити кількість проданих об’єктів та їхню вартість», – сказала вона.

Шуляк додала, що пропонується, що державні та комунальні землі з 1 липня цього року продаватися не будуть. «Мова лише про ті, що є у власності громадян. Але умови продажу чітко визначити в законах треба вже сьогодні. Як і умови розпорядження землею (наприклад, здачі в оренду), які сьогодні необхідні місцевим громадам», – сказала вона.

Зазначимо, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в етері телеканалу «Україна 24» розповіла, що земельної реформи не буде. А 16 березня під час виступу в парламенті розкритикувала законопроєкт № 2194, до якого народні депутати вже внесли тисячі правок.

«Цей документ знищує поняття «особливо цінні землі», адже законопроєктом усувається положення Земельного кодексу, яким заборонялося знімати один метр верхнього шару землі. А я нагадаю, що родючі землі – це якраз і є один метр ґрунту, 40 сантиметрів – це чорноземи. 1 % гумусу формується 100 років, а в нас його 4-6 %», – заявила Тимошенко.

На її думку, законопроєкт № 2194 продовжує стратегію щодо розпродажу землі іноземцям і ставить крапку на українському фермерстві.

«Із 1991 по 1997 рік фермерам безкоштовно віддавали по 50 гектарів землі, і на цьому тримається наше фермерство. Цим законопроєктом у фермерів будуть забирати землі, якщо вони не знайдуть гроші, щоби за неї заплатити. По суті, цей закон нищить українську незалежність, суверенітет і позбавляє українців права на життя», – додала Тимошенко.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт № 2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.