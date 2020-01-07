Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Пуерто-Ріко стався потужний землетрус Фото: АР

Землетрус 7 січня може стати найбільш руйнівним для пуерториканців за понад століття і завдати збитків у понад 100 мільйонів доларі

Унаслідок землетрусу в Пуерто-Рико силою 6,4 бали за шкалою Рихтера, що стався вранці 7 січня, щонайменше одна людина загинула, а частина острова лишилася без водопостачання та електрики.

Про це повідомляє агентство АР.

Губернаторка Пуерто-Рико Ванда Васкес повідомила, що майже 300 тисяч із 1,1 мільйона пуерториканських домогосподарств лишилися без водопостачання.

Частину будинків на південному узбережжі Пуерто-Рико, де й розташований епіцентр хитавиці, відрізало від електрики та зруйнувало.

Це найбільш руйнівний із землетрусів, які вразили Пуерто-Рико з 28 грудня. У зв’язку з цим Васкес оголосила надзвичайний стан і розпорядилася задіяти сили Національної гвардії території для порятунку постраждалих від стихійного лиха.

За оцінками Геологічної служби США, землетрус 7 січня може стати найбільш руйнівним для пуерториканців за понад століття і завдати збитків у понад 100 мільйонів доларів.

Це також найбільший землетрус із 2014 року, утім тоді його епіцентр був за кількадесят кілометрів на північний схід від території й не завдав значних збитків.