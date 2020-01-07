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    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий

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    У Пуерто-Ріко стався потужний землетрус - Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    У Пуерто-Ріко стався потужний землетрус
    Фото: АР

    Землетрус 7 січня може стати найбільш руйнівним для пуерториканців за понад століття і завдати збитків у понад 100 мільйонів доларі

    Унаслідок землетрусу в Пуерто-Рико силою 6,4 бали за шкалою Рихтера, що стався вранці 7 січня, щонайменше одна людина загинула, а частина острова лишилася без водопостачання та електрики.

    Про це повідомляє агентство АР.

    Губернаторка Пуерто-Рико Ванда Васкес повідомила, що майже 300 тисяч із 1,1 мільйона пуерториканських домогосподарств лишилися без водопостачання.

    Частину будинків на південному узбережжі Пуерто-Рико, де й розташований епіцентр хитавиці, відрізало від електрики та зруйнувало.

    Це найбільш руйнівний із землетрусів, які вразили Пуерто-Рико з 28 грудня. У зв’язку з цим Васкес оголосила надзвичайний стан і розпорядилася задіяти сили Національної гвардії території для порятунку постраждалих від стихійного лиха.

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    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Землетрус у Пуерто-Рико: щонайменше один загиблий
    Фото: АР

    За оцінками Геологічної служби США, землетрус 7 січня може стати найбільш руйнівним для пуерториканців за понад століття і завдати збитків у понад 100 мільйонів доларів.

    Це також найбільший землетрус із 2014 року, утім тоді його епіцентр був за кількадесят кілометрів на північний схід від території й не завдав значних збитків.

    США надзвичайний стан водопостачання
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