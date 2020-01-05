У Києві біля популярного торговельного центру стався потоп (відео)



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Надзвичайна подія сталася в районі Теремків

У Києві близько популярного торгового центру прорвало труби і затопило вулицю.

Про це повідомляє ресурс «Київ Оперативний».

Інцидент стався в районі Теремки біля ТЦ «Магелан». На асфальті утворилася ціла річка. Потік води спрямувався на проїжджу частину.

«Поблизу «Магелана» на Теремках тільки поклали нові труби і ось... Як у них так виходить?», – написали в мережі і опублікували відео.

Користувачі мережі прокоментували надзвичайну подію.

Нагадаємо, 26 грудня, на бульварі Дружби народів, 14 у Києві сталося пошкодження трубопроводу Д-300 мм, внаслідок чого відключено 37 житлових будинків від гарячого водопостачання та центрального опалення.