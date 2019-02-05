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    Жертв пожежі у Парижі вже 10

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    <div class="alt">Пожежа сталася в ніч на 5 лютого</div> <div class="copy"></div> - Жертв пожежі у Парижі вже 10
    Пожежа сталася в ніч на 5 лютого
    Фото: Twitter Hugo Puffeney

    За останньою інформацією, ще 36 осіб постраждали, серед них - шестеро пожежників

    Число загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі збільшилося до 10 осіб.

    Про це повідомляє у вівторок телеканал France 3 з посиланням на прокуратуру.

    Зазначається, що це ще не остаточні дані, так як кілька потерпілих перебувають в дуже важкому стані.

    За останньою інформацією, ще 36 осіб постраждали, серед них - шестеро пожежників.

    Президент Франції Еммануель Макрон вже висловив співчуття родичам жертв і постраждалих. Він також відзначив дії пожежників, завдяки яким, за його словами, вдалося врятувати багато людських життів.

    Раніше прокурор Парижа Ремі Ейтц повідомив, що на даний момент в якості основної розглядається кримінальна версія загоряння. За його словами, одна жінка затримана, вона жила в будинку, в якому сталася пожежа.

    За інформацією телеканалу BFM-TV, затримана жінка страждала психічними розладами.

    Газета Parisien в свою чергу зазначає, що коли правоохоронці затримали підозрювану в підпалі будинку, вона була «в стані алкогольного сп'яніння» і намагалася підпалити відро для сміття і автомобіль поряд з цим будинком. За даними видання, жінка пояснила свої дії «конфліктом з сусідом».

    Джерело: Интерфакс

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