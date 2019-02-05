Жертв пожежі у Парижі вже 10



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Пожежа сталася в ніч на 5 лютого Фото: Twitter Hugo Puffeney

За останньою інформацією, ще 36 осіб постраждали, серед них - шестеро пожежників

Число загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі збільшилося до 10 осіб.

Про це повідомляє у вівторок телеканал France 3 з посиланням на прокуратуру.

Зазначається, що це ще не остаточні дані, так як кілька потерпілих перебувають в дуже важкому стані.

За останньою інформацією, ще 36 осіб постраждали, серед них - шестеро пожежників.

Un incendie a fait au moins sept morts et 31 blessés dans le 16e arrondissement de Paris pic.twitter.com/j23Glr2RbE — BFMTV (@BFMTV) 5 февраля 2019 г.

Президент Франції Еммануель Макрон вже висловив співчуття родичам жертв і постраждалих. Він також відзначив дії пожежників, завдяки яким, за його словами, вдалося врятувати багато людських життів.

Раніше прокурор Парижа Ремі Ейтц повідомив, що на даний момент в якості основної розглядається кримінальна версія загоряння. За його словами, одна жінка затримана, вона жила в будинку, в якому сталася пожежа.

За інформацією телеканалу BFM-TV, затримана жінка страждала психічними розладами.

Газета Parisien в свою чергу зазначає, що коли правоохоронці затримали підозрювану в підпалі будинку, вона була «в стані алкогольного сп'яніння» і намагалася підпалити відро для сміття і автомобіль поряд з цим будинком. За даними видання, жінка пояснила свої дії «конфліктом з сусідом».

Джерело: Интерфакс