Жертв вибуху цистерни в Болоньї вже двоє



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Фото: La Repubblica

У лікарні помер чоловік, який жив неподалік автостради, де стався вибух

Кількість жертв масштабного вибуху цистерни з паливом в італійській Болоньї, який стався 6 серпня, збільшилась до двох – окрім водія вантажівки, у лікарні помер 81-річний пенсіонер.

Про це пише La Stampa.

За словами лікарів, чоловік помер від зупинки серця, яка, найімовірніше, була спричинена травмами після вибуху.

Пенсіонер жив неподалік автостради, де стався вибух. Після першого спалаху він підійшов до вікна, щоб подивитись, що сталося, як пролунав другий вибух, ударна хвиля від якого і зачепила чоловіка.

В лікарнях досі перебувають дев’ять постраждалих. Загалом внаслідок вибуху травми та поранення отримали 145 осіб.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу аеропорту Болоньї прогриміло декілька вибухів у цистерні, яка перевозила легкозаймисті матеріали. В результаті інциденту частково обвалився міст.

За інформацією очевидців, внаслідок вибуху вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів.

Джерело: ТСН