Поблизу аеропорту Болоньї стався масштабний вибух, є постраждалі



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Фото: Twitter Joe Kelley

Дорога до аеропорту закрита в обидва боки

В Італії неподалік аеропорту Болоньї в понеділок, 6 серпня, стався потужний вибух.

За інформацією очевидців, внаслідок вибуху вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів. Відповідні фото та відео публікують користувачі Twitter.

За даними поліції, інцидент стався на шосе неподалік аеропорту, передає The Sun. За непідтвердженою інформацією, розбився та вибухнув танкер із легкозаймистою речовиною.

На місці події працюють пожежники та лікарі швидкої допомоги.

Дорога до аеропорту закрита в обидва боки.

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на телеканал Rai News, внаслідок вибуху в місті Болонья постраждали щонайменше 20 людей. Деякі з них дістали осколкові поранення.

Нагадаємо, 13 липня внаслідок вибуху, який прогримів недалеко від аеропорту Каїра, постраждали 12 людей.

Офіційний представник єгипетської армії Тамер ель-Рефаи заявив, що внаслідок надмірно високої температури повітря стався самопідрив однієї з ємностей на території нафтохімічної компанії, розташованої недалеко від аеропорту.

Джерело: ТСН