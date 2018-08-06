Трагедія в Італії: внаслідок вибуху на шосе загинула одна людина, 55 травмовані



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Фото: ANSA Вибух біля аеропорту Болоньї

Сильна пожежа, яку супроводжувало декілька вибухів, була викликана ДТП

Внаслідок вибуху внаслідок масштабної ДТП, яка сталась біля аеропорту Болоньї, загинула щонайменше одна людина та постраждало близько 55 осіб.

Про це повідомляє інформагенство ANSA.

Зазначається, що щонайменше 14 з постраждалих отримали серйозні поранення.

Сильна пожежа, яку супроводжувало декілька вибухів, була викликана ДТП за участю вантажівки, що перевозила вибухонебезпечну речовину, та декількома легковими авто.

Інцидент стався близько 14:00 за місцевим часом у понеділок, 6 серпня, на околиці Болоньї.

Раніше повідомлялося, що за інформацією очевидців, внаслідок вибуху біля аеропорту Болоньї вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів.

Джерело: УНН