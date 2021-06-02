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    Житель Кривого Рогу перерізав горло продавчині кіоску

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    Правоохоронцям вдалося затримати злочинця - Житель Кривого Рогу перерізав горло продавчині кіоску
    Правоохоронцям вдалося затримати злочинця
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник заволодів ланцюжком, браслетом, мобільним телефоном потерпілої, а також грошима з каси магазину

    У Кривому Розі 32-річний відвідувач кіоску молотком кілька разів ударив продавчиню по голові, а потім перерізав горло лезом від канцелярського ножа. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

    Напад стався вранці 1 червня. Завдавши важкі тілесні ушкодження жінці, зловмисник заволодів ланцюжком, браслетом, мобільним телефоном потерпілої, а також грошима з каси магазину.

    Постраждалу з численними травмами доставили в лікарню.

    Правоохоронцям вдалося затримати злочинця. Ним виявився місцевий житель.

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    Житель Кривого Рогу перерізав горло продавчині кіоску
    Житель Кривого Рогу перерізав горло продавчині кіоску
    Житель Кривого Рогу перерізав горло продавчині кіоску

    За фактом замаху на вбивство і розбою порушено кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

    Нещодавно у Кривому Розі померла вагітна дівчина, яку облив горючою рідиною і підпалив її 17-річний співмешканець. Інформацію підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції. Повідомляється, що дівчина померла в реанімації, без мами залишився її дворічна дитина.

    Теги: вбивство Кривий Ріг напад поліція злочин
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    Житель Кривого Рогу перерізав горло продавчині кіоску