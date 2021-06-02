Житель Кривого Рогу перерізав горло продавчині кіоску

Зловмисник заволодів ланцюжком, браслетом, мобільним телефоном потерпілої, а також грошима з каси магазину

У Кривому Розі 32-річний відвідувач кіоску молотком кілька разів ударив продавчиню по голові, а потім перерізав горло лезом від канцелярського ножа. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Напад стався вранці 1 червня. Завдавши важкі тілесні ушкодження жінці, зловмисник заволодів ланцюжком, браслетом, мобільним телефоном потерпілої, а також грошима з каси магазину.

Постраждалу з численними травмами доставили в лікарню.

Правоохоронцям вдалося затримати злочинця. Ним виявився місцевий житель.

За фактом замаху на вбивство і розбою порушено кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Нещодавно у Кривому Розі померла вагітна дівчина, яку облив горючою рідиною і підпалив її 17-річний співмешканець. Інформацію підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції. Повідомляється, що дівчина померла в реанімації, без мами залишився її дворічна дитина.