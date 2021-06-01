У Кривому Розі померла вагітна дівчина, яку підпалив співмешканець

У постраждалої діагностували опіки обличчя, тіла, рук, ніг і дихальних шляхів різного ступеня

У Кривому Розі померла вагітна дівчина, яку облив горючою рідиною і підпалив її 17-річний співмешканець. Інформацію підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції, передає Перший міський.

Повідомляється, що дівчина померла в реанімації, без мами залишився її дворічна дитина.

За даними слідства, 17-річний хлопець, що жив з 20-річною постраждалою, під час сварки облив її легкозаймистою речовиною та підпалив, після чого втік. За даними карного розшуку, після цього хлопець попросив у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши, що дівчина отримала опіки під час готування їжі.

26 травня під час сварки 17-річний молодик облив подругу легкозаймистою рідиною і підніс вогонь. Потім він попросив сусідів викликати швидку, заявивши, що його вагітна подруга сама обпеклася, і втік з квартири. Дівчину на 17-му тижні вагітності відвезли в лікарню, а її співмешканця розшукали і затримали правоохоронці.

У постраждалої діагностували опіки обличчя, тіла, рук, ніг і дихальних шляхів різного ступеня. Всього було уражено близько 70% тіла.

Затриманий перебуває під вартою.

Правоохоронці вирішують питання про перекваліфікацію справи.

Відомо, що у померлої було ще двоє дітей. Ними займаються працівники ювенальної превенції.