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    Житель Кривого Рогу намагався спалити свою вагітну подругу

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    20-річна дівчина з 17-річним парубком жила разом щонайменше рік, кажуть сусіди - Житель Кривого Рогу намагався спалити свою вагітну подругу
    20-річна дівчина з 17-річним парубком жила разом щонайменше рік, кажуть сусіди
    Фото: Нацполіція

    Кривдника затримали, постраждала – у важкому стані

    У Кривому Розі поліція затримала 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі вагітної дівчини. За даними слідства, під час сварки він облив дівчину легкозаймистою речовиною, підпалив та втік. Постраждалу госпіталізували з понад 70% опіків тіла. Про це повідомили у Національній поліції Дніпропетровської області.

    Правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхівки у Кривому Розі горить дівчина, близько 16 години 26 травня.

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    Житель Кривого Рогу намагався спалити свою вагітну подругу
    Житель Кривого Рогу намагався спалити свою вагітну подругу

    За даними слідства, 17-річний хлопець, що жив з 20-річною постраждалою, під час сварки облив її легкозаймистою речовиною та підпалив, після чого втік. За даними карного розшуку, після цього хлопець попросив у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши, що дівчина отримала опіки під час готування їжі.

    На момент трагедії вдома також була однорічна дівчинка. Вона не постраждала від вогню, однак поліція доправила дитину на обстеження до лікарні, пише «ТСН».

    Вагітну дівчину з тілесними ушкодженнями доправили у лікарню. Стан дівчини важкий: вона має опіки обличчя, тулуба та верхніх кінцівок 2, 3 ступеню на 70%, а також опік дихальних шляхів. За даними ЗМІ, наразі дівчина перебуває у реанімації міської лікарні.

    Для розшуку хлопця залучили кримінальний склад поліції та додаткові патрулі, а також перекрили вокзали та автовокзали. Врешті, його затримали.

    Під час обшуків у помешканні затриманого, в нього вилучили зброю.

    Теги: Кривий Ріг напад Дніпропетровщина поліція злочин пологи
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    Житель Кривого Рогу намагався спалити свою вагітну подругу