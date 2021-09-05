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    Жителі ОРДО обурені розкішним відпочинком Пушиліна «за рахунок бюджетних грошей «ДНР»»

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    Розкішний відпочинок ватажка донецьких терористів обурив простих громадян, які ледь виживають на мізерні виплати - Жителі ОРДО обурені розкішним відпочинком Пушиліна «за рахунок бюджетних грошей «ДНР»»
    Розкішний відпочинок ватажка донецьких терористів обурив простих громадян, які ледь виживають на мізерні виплати
    Фото з відкритих джерел

    Відпочинок ватажка російської терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна та його доньки у Дубаї обернувся скандалом

    Телеграм-канали, які працюють у тимчасово окупованому росіянами українському місті Донецьк, скаржаться на те, що поки жителі «республіки» ледь виживають на жебрацькі зарплати, так званий «глава «ДНР» Пушилін та його родина ведуть розкішний спосіб життя, передає Еспресо.TV.

    Зокрема, місцеві ЗМІ показали, як одна з дочок Пушиліна Ілона відпочиває в Дубаї «за рахунок вкрадених з бюджету «ДНР» грошей». За даними ресурсу, номери в готелі, де відпочиває дочка «глави республіки» коштують по $3 тис., а сам відпочинок обходиться в $7-8 тис., розповідає DonPress.

    «Дорогі яхти, машини і брендові речі, життя на повну котушку і повні кишені народних грошей. Судячи з фото Ілони, створюється враження, що єдина проблема дівчинки полягає тільки в тому, як витратити зайву тисячу доларів. Пушилін міг би і пояснити своїй дитині, що розкішний спосіб життя несе й певну відповідальність», – обурюються на окупованих територіях.

    Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у лікарняних закладах на окупованій території катастрофічно не вистачає місць.

    Поки «офіційні» структури так званих ЛНР та ДНР рапортують, що епідемію Covid-19 взято під контроль, місцеві мешканці у соціальних мережах скаржаться на переповнені лікарні та різкий сплеск захворюваності «пневмоніями».

    Теги: ЗМІ ДНР ЛНР відпочинок Донецьк
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    Жителі ОРДО обурені розкішним відпочинком Пушиліна «за рахунок бюджетних грошей «ДНР»»