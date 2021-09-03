У лікарнях ОРДЛО колапс: хворих на Covid-19 немає куди класти

У лікарняних закладах на окупованій території катастрофічно не вистачає місць

Поки «офіційні» структури так званих ЛНР та ДНР рапортують, що епідемію Covid-19 взято під контроль, місцеві мешканці у соціальних мережах скаржаться на переповнені лікарні та різкий сплеск захворюваності «пневмоніями». Про це повідомляє Telegram-канал «Донбасский кейс».

У місцевих мешканців виникаєють справедливі підозри, що людям ставлять діагноз «пневмонія» для того, щоб не псувати «коронавірусну» статистику.

Так, 3 вересня пресслужба так званого міністерства охорони здоров'я ЛНР повідомила, що за добу в «республіці» зареєстровано п'ять летальних випадків від Covid-19. Із початку пандемії зареєстровано 887 випадків смерті пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус.

Проблеми медичної галузі «ЛНР» та «ДНР» стосуються не тільки хворих на коронавірусну інфекцію. Ті мешканці ОРДЛО, кому доводиться стикнутися із місцевою системою охорони здоров’я, скаржаться на відсутність місць в лікарнях практично в усіх відділеннях, недостатню кількість лікарів, дефіцит ліків, а також на те, що «безкоштовна медицина» останнім часом відчутно подорожчала.

Одна з мешканок ОРДЛО розповідає, що супроводжувала до лікарні свою бабусю, яка перенесла інсульт. У лікувальному закладі вони бачили тяжких хворих, які позбавлені будь-якого догляду.

Нагадаємо, харківські чиновники кілька років крали пенсії жителів окупованих територій.

Читайте також: