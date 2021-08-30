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    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор

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    Підшивка з листами Джері Бермана була знайдена на горищі британкою Алісон Маршал - Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор
    Підшивка з листами Джері Бермана була знайдена на горищі британкою Алісон Маршал
    Фото: holodomormuseum.org.ua

    Незабаром листи можна буде побачити у Залі Пам'яті, яку буде відкрито на початку вересня

    Нещодавно до Музею Голодомору була передана рідкісна знахідка – підшивка листів британського інженера Джері Бермана. На початку 1930-х він влаштувався на роботу в Станицю Луганську, звідки вів активне листування з родичами та друзями, описуючи навколишню дійсність – Голодомор 1932-1933 років. Про це пише Укрінформз посиланням на повідомлення пресслужби музею.

    «Розпочавши форсовану індустріалізацію в 1928 році, СРСР закуповував техніку за кордоном та активно запрошував іноземних спеціалістів, які вміли працювати з нею. Так у 1930-му з ПАР до УСРР потрапив Джері Берман – інженер містобудування та залізничного сполучення. У 1932-1933 роках він побував у Москві, Луганську та Харкові, але більшість часу провів у Станиці Луганській. Навколишню дійсність він описував у листах до братів, сестри та друга у ПАР, США та Великій Британії», – ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що найбільше уваги у своїх листах Джері приділяє жалюгідному становищу робітників: картковій системі забезпечення продуктами, несправедливості у їхньому розподілі і постійній нестачі карток, дороговизні продуктів та мізерності зарплат, що змушувало родини робітників голодувати.

    При цьому становище іноземних спеціалістів прирівнювалося до партійної номенклатури й було значно кращим – для них діяли власна система магазинів, закриті їдальні тощо. У листах Джері не лише описує побут 1930-х, а й дає власну етичну оцінку злочинним діям СРСР.

    Зокрема, він писав: «Небажано носити з собою хліб у кількості понад одноденний раціон. Ціла буханка хліба, яку ви можете отримати, можливо, на кілька днів, спричинить таку подію, що всі перехожі зупинятимуться і дивитимуться на вас.
    Це чорний хліб. Я можу сміливо сказати, що моє життя опинилося б у великій небезпеці, якби я був помічений у володінні лише однією скибочкою білого хліба. Такого тут не бачили з 1928 року. Тут, де вирощують пшеницю!»

    Також він зазначав: «З кожним місяцем стає все гірше і гірше, тому цього місяця я отримую картки на 4 робітників, тобто, наприклад, одну картку треба розділити між 4 працівниками та їхніми сім'ями, тобто кожен отримує «нічого»!! Тут ми всі працюємо тільки за хліб. Нічого іншого ми не отримуємо, крім кількох рублів».

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    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор
    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор
    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор
    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор
    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор
    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор
    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор

    Як повідомляють у Музею Голодомору, підшивка з листами Джері Бермана була знайдена на горищі британкою Алісон Маршал, дідусь якої – Мейєр Фортес – був другом і одним із адресатів інженера. На початку 2021 року вона особисто передала цю унікальну знахідку до Музею Голодомору. Ці листи є унікальним свідченням та важливим джерелом інформації про 1930-ті в Україні, та безпосередньо про умови життя робітників під час Голодомору.

    Вже дуже скоро у відвідувачів музею буде можливість побачити ці листи у Залі Пам'яті, яку буде відкрито на початку вересня.

    Теги: історія музеї документи Велика Британія Голодомор 1932-1933 років СРСР хліб
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    Жителька Британії знайшла на горищі листування про Голодомор