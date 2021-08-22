Німецький експерт пояснив, чому Берлін не здатен визнати Голодомор геноцидом

У Німеччині люди не розуміють, що СРСР – це не лише Росія, констатував Штефан Майстер

«Потрібно більше часу – і німецьке суспільство змінить спосіб мислення та дискурс про ідентичність»

З приходом до влади зелених в Бундестазі та уряді буде більше політиків, які сильніше підтримуватимуть позицію України щодо визнання Голодомору геноцидом українців. Такий прогноз у розмові з «Главкомом» зробив німецький політолог Штефан Майстер.

«Я поки що не можу уявити цього. Але для зеленої партії історичні питання є більш чутливими, і в цієї партії існує великий інтерес до теми Голодомору. Я можу допустити, що в Бундестазі та уряді буде більше політиків, які сильніше підтримуватимуть позицію України з цього питання. Але знову ж – для цього потрібен консенсус, бо це каверзне питання через комплекс вини Німеччини перед Росією та Радянським Союзом», – вважає Майстер.

Він наголосив: у Німеччині люди не розуміють, що СРСР – це не лише Росія.

«Я брав участь у багатьох заходах, у різних регіонах Німеччини і там постійно виникала тема Росії, та люди вважають, що Радянський Союз – це Росія, перед якими ми маємо вину. Це частина німецької ідентичності. І цьому потрібно кинути виклик і сказати, що Радянський Союз – це не лише Росія, а регіони, які постраждали найбільше від нацистів – Україна, Білорусь та Молдова. Але люди не хочуть цього зрозуміти», – сказав політолог.

Проте він не відкидає думки про те, що з часом німецьке суспільство перегляне своє сприйняття.

«Я вважаю, що це процес. Усе більше істориків працюють над цим питанням. Потрібно просто більше часу, і німецьке суспільство змінить спосіб мислення та дискурс про ідентичність. Я все своє життя працюю над тим, щоб змінити це сприйняття. Це складно», – зізнався експерт.

До слова, американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та визначив листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

На думку прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва, а 20 серпня здійснює візит до Москви.

На пресконференції за підсумками переговорів з Ангелою Меркель президент Росії заявив, що ухвалення Україною закону про перехідний період на Донбасі означатиме вихід Києва з Мінських угод.