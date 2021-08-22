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    Німецький експерт пояснив, чому Берлін не здатен визнати Голодомор геноцидом

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    У Німеччині люди не розуміють, що СРСР &ndash; це не лише Росія, констатував Штефан Майстер - Німецький експерт пояснив, чому Берлін не здатен визнати Голодомор геноцидом
    У Німеччині люди не розуміють, що СРСР – це не лише Росія, констатував Штефан Майстер
    Фото з відкритих джерел

    «Потрібно більше часу – і німецьке суспільство змінить спосіб мислення та дискурс про ідентичність»

    З приходом до влади зелених в Бундестазі та уряді буде більше політиків, які сильніше підтримуватимуть позицію України щодо визнання Голодомору геноцидом українців. Такий прогноз у розмові з «Главкомом» зробив німецький політолог Штефан Майстер.

    «Я поки що не можу уявити цього. Але для зеленої партії історичні питання є більш чутливими, і в цієї партії існує великий інтерес до теми Голодомору. Я можу допустити, що в Бундестазі та уряді буде більше політиків, які сильніше підтримуватимуть позицію України з цього питання. Але знову ж – для цього потрібен консенсус, бо це каверзне питання через комплекс вини Німеччини перед Росією та Радянським Союзом», – вважає Майстер.

    Він наголосив: у Німеччині люди не розуміють, що СРСР – це не лише Росія.

    «Я брав участь у багатьох заходах, у різних регіонах Німеччини і там постійно виникала тема Росії, та люди вважають, що Радянський Союз – це Росія, перед якими ми маємо вину. Це частина німецької ідентичності. І цьому потрібно кинути виклик і сказати, що Радянський Союз – це не лише Росія, а регіони, які постраждали найбільше від нацистів – Україна, Білорусь та Молдова. Але люди не хочуть цього зрозуміти», – сказав політолог.

    Проте він не відкидає думки про те, що з часом німецьке суспільство перегляне своє сприйняття.

    «Я вважаю, що це процес. Усе більше істориків працюють над цим питанням. Потрібно просто більше часу, і німецьке суспільство змінить спосіб мислення та дискурс про ідентичність. Я все своє життя працюю над тим, щоб змінити це сприйняття. Це складно», – зізнався експерт.

    До слова, американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та визначив листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

    На думку прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва, а 20 серпня здійснює візит до Москви.

    На пресконференції за підсумками переговорів з Ангелою Меркель президент Росії заявив, що ухвалення Україною закону про перехідний період на Донбасі означатиме вихід Києва з Мінських угод.

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    Теги: Білорусь Росія Ангела Меркель Бундестаг Україна Голодомор 1932-1933 років СРСР Берлін
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    Німецький експерт пояснив, чому Берлін не здатен визнати Голодомор геноцидом