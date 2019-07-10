Жительку Луганщини судитимуть за проведення «референдуму» за «ЛНР»



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Жінка повністю визнала свою провину та активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Тож між нею та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості

До суду направили обвинувальний акт за підозрою жительки Луганської області у проведенні «референдуму» на підтримку «ЛНР» у 2014 році. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Так, було відкрито кримінальне провадження стосовно жительки Станично-Луганського району, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

За даними слідства, у травні 2014 року громадянка України спільно з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, надала добровільну згоду на участь у «референдумі» щодо підтримки «Акту про державну самостійність ЛНР» в одному з населених пунктів Станично-Луганського району.

«Згідно з відведеною їй роллю «члена виборчої комісії» в зазначеному «референдумі» обвинувачена здійснювала облік виборців, видавала «бюлетені» для голосування, брала участь у підрахунку голосів», - зазначили у прокуратурі.

Під час досудового розслідування жінка повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, а також активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Тож між нею та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

На даний час обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направлено до Біловодського районного суду Луганської області.