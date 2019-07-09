СБУ блокувала масштабну схему фінансування терористів «ЛНР»
У Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській були проведені обшуки
На тимчасово окупованій частині Луганської області діяла фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію
На Луганщині співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР».
Про це 9 липня повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.
«У Луганську фінансовий центр мав 10 відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування», - заявили в СБУ.
Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятки рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 мільйонів гривень. З отриманих за надання «послуг» грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого «бюджету ЛНР».
У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування 30 рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.
Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській, у спільників зловмисників правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.
Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.