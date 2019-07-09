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    СБУ блокувала масштабну схему фінансування терористів «ЛНР»

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    <p>У Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській були проведені обшуки</p> - СБУ блокувала масштабну схему фінансування терористів «ЛНР»

    У Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській були проведені обшуки

    Фото: СБУ

    На тимчасово окупованій частині Луганської області діяла фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію

    На Луганщині співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР».

    Про це 9 липня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

    «У Луганську фінансовий центр мав 10 відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування», - заявили в СБУ.

    Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятки рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

    За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 мільйонів гривень. З отриманих за надання «послуг» грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого «бюджету ЛНР».

    У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування 30 рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках. 

    Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській, у спільників зловмисників правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

    Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

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