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    Думки вголос

    Запхати за всяку ціну: для чого Кремлю потрібно повернення ОРДЛО в Україну

    • Юрій Карін

      Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

    • Розсилка
    Запхати за всяку ціну: для чого Кремлю потрібно повернення ОРДЛО в Україну

    В цьому випадку, РФ автоматично стає непричетний до війни в Україні

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    В информационном пространстве разворачивается спецоперация российских спецслужб по реализации одной из важнейших для себя задач – любыми возможными способами «впихнуть» ОРДЛО в состав Украины на своих условиях. 

    Поскольку время играет против страны-бензоколонки, созданием на территории Украины неконтролируемого Киевом «анклава» (кто думает иначе – почитайте немного о Приднестровье) агрессор фактически останавливает евроатлантическую интеграцию страны и возвращает Украину в поле своего геополитического влияния. 

    Это происходит на фоне кризиса российской экономики (массовый уход инвесторов, стремительное бегство капитала на фоне прогнозов снижения цен на нефть) , который приведет к огромным сложностям с финансированием оккупированных территорий, уже разграбленных РФ. На сегодняшний момент все настолько плохо, что трудности с получением российских денег кроме «ЛДНР» уже испытывают Осетия, Абхазия и Приднестровье. В случае с последним - перманентное обсуждение с Молдовой вопроса – а вы не хотите заплатить за газ, потребленный Тирасполем?

    Основным «реализатором» кремлевской идеи в Украине является В.Медвечук, который за последнее время развил бурную деятельность, направленную на создание имиджа "миротворца" и, как побочное следствие, повышения рейтинга своей партии.

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    Основные, озвученные им нарративы звучат очень красиво: «Мы же возвращаем территории», «А вы не забыли, что на неконтролируемой части Донбасса живут наши люди, граждане Украины?» и «Когда кто-то говорит: нет, мы не готовы на условиях капитуляции устанавливать мир. А кто предлагал? А где эти условия капитуляции?».

    Действительно красиво (хоть и напоминает миру-мир, фабрики-рабочим…), но очень опасно для самого будущего Украины. 

    Что интересно, буквально в тоже самое время главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Д.Пушилин и Л.Пасечник одновременно призвали Президента Украины В.Зеленского предоставить Донбассу «особый статус». Причем, на самих неподконтрольных территориях Донбасса уже несколько месяцев активно распространяется т.н. «флешмоб»#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, что должно подготовить общественное мнение жителей «республик» к «объединению» с Украиной. 

    Еще бы! С одной стороны, данные нарративы были подробно разжёваны кремлевскими кураторами, с другой – В.Медвечук даром что ли недавно встречался с лидерами «республик». Все действия расписаны, согласованны и синхронизированы - не сомневайтесь.

    В этом всем самое смешное, что причастные к данному процессу люди планируют еще «немного заработать». В случае реализации такого сценария первый вопрос задаст «Газпром»: когда Украина заплатит за поставленный в ОРДЛО с 2014 года газ. Не сомневайтесь, все подсчитано, а акты приемки/передачи аккуратно подшиты.

    Другие, не менее интересные вопросы возникнут потом (это к теме условий капитуляции, которую «не видит» В.Медвечук). А само восстановление Донбасса - это вообще «золотая жила», тем более наверняка присутствует расчет на «освоение» денег не только из бюджета Украины, но и финансов Запада, которые планируется выделить на эти цели.

    Но все-таки главная ловушка находится во «втором слое» кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача – любыми путями добиться прямых переговоров Украины с «ДНР» и «ЛРН», а это путь к признанию «гражданской войны» в нашей стране. 

    В этом случае, РФ автоматически становится непричастной к войне в Украине, что приведет к целому комплекс решенных для Кремля вопросов начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины и заканчивая переформатированием самой власти в нашей стране.

    Джерело: блог Юрія Каріна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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