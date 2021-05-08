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    Житомирське автопідприємство на День памʼяті повісило радянський прапор

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    Наразі невідомо про реацію поліції на порушення закону <br /> - Житомирське автопідприємство на День памʼяті повісило радянський прапор

    Наразі невідомо про реацію поліції на порушення закону

    Фото: korosten.today

    Заборонену символіку помітили у центрі Коростеня

    На День пам'яті та примирення, який в Україні відзначається 8 травня, коростенське ТОВ «Автосвіт» вивісило над входом до свого офісу на вулиці Сергія Кемського, 50 прапор Радянського Союзу.

    Відповідне фото розмістив сайт Коростень.today.

    «У День пам'яті та примирення ТОВ «Автосвіт ЛТД» вивісило на центральному вході до свого підприємства червоний прапор із серпом та молотом», – повідомляє видання.

    Наразі не відомо, чи про інцидент знають у коростенській поліції, але зазначимо, що станом на 8 травня 2021 року 14:00 год. прапор висів на підприємстві.

    Колишні комунсти в Коростені обходили заборону на радянську символіку, використовуючи замість неї державний прапор Білорусі

    Колишні комунсти в Коростені обходили заборону на радянську символіку, використовуючи замість неї державний прапор Білорусі

    Нагадаємо, що на минулих виборах до місцевих рад представники партії «Ліва опозиція», від якої у Коростені балотувались керівники забороненої Компартії, обходили заборону на використання комуністичної символіки, вивішуючи поряд з агітаційними наметами державні прапори Республіки Білорусь.

    Національна поліція нагадує про відповідальність за використання комуністичних та нацистських символів

    Національна поліція нагадує про відповідальність за використання комуністичних та нацистських символів

    8 травня головне управління Нацполіції в Житомирській області зазначило, що за використання забороненої символіки комуністичного характеру передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

    Також стало відомо, що під час жалобних заходів, що відбувалися 2 травня в Одесі, поліцією було затримано чоловіка, що був у одязі із зображенням радянської символіки.

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    Теги: декомунізація прапор партії Житомирщина поліція опозиція
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