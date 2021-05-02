У центрі Одеси затримали чоловіка з комуністичною символікою

Як відомо, у Одесі 2 травня посилено заходи безпеки через річницю трагедії на Куликовому полі

У Одесі 2 травня посилено заходи безпеки через річницю трагедії на Куликовому полі

У центрі Одеси, на вулиці Калантаївській, затримали чоловіка, що був у одязі із зображенням комуністичної символіки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України», – ідеться у повідомленні.

Поліціянти також нагадали про заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та георгіївських (гвардійських) стрічок.

Як відомо, у Одесі 2 травня посилено заходи безпеки через річницю трагедії на Куликовому полі. Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що ситуація в місті наразі спокійна.

«2600 правоохоронців чергують на усіх локаціях, де відбуваються масові заходи. Залучені сили та засоби скоординовані для оперативного реагування на будь-які зміни. Хочу відмітити, що як на Одещині, так і в цілому по Україні серйозних порушень не було», – зауважив перший заступник міністра.

Також «Марш захисників міста», присвячений сьомій річниці трагічних подій 2014 року, розпочався в Одесі. За приблизними підрахунками організаторів, у заході беруть участь понад дві тисячі людей. Зібравшись на Соборній площі, учасники вирушили до парку імені Тараса Шевченка, де відбудеться мітинг. Біля меморіальної дошки учасники маршу вшанували пам’ять активістів Ігоря Іванова й Андрія Бірюкова, які загинули 2 травня 2014 року в центрі міста.

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