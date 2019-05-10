Ціна «побєдобєсія». Як українські суди карають за тоталітарну символіку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка з радянськьою символікою безперешкодно пройшла повз поліцію. 9 травня 2019 року, Київ Фото: Станіслав Груздєв, Главком

850 гривень за георгіївську стрічку: багато чи мало?

Напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення, а також 74-річниці Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні регіональні сайти Нацполіції поширили пам’ятку-попередження для громадян. У ній зазначено, що українське законодавство забороняє використання:

гербів та прапорів СРСР, УРСР, інших країн з комуністичним режимом, які існували у минулому;

серпа і молота, у тому числі разом із п'ятикутною зіркою;

гімна СРСР та інших радянських республік;

символіки комуністичної партії і комуністичні гасла та цитати радянських керівників;

георгіївської стрічки;

символу фашизму, атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм тощо.

Якщо раптом у деяких громадян візьме гору сильне почуття ностальгії, правоохоронці заводитимуть справи за двома статтями — 173-3 Кодексу про адміністративні правопорушення і 436-1 Кримінального кодексу.

Перша з них стосується виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки і тягне максимальне покарання накладення штрафу до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 грн) або адміністративний арешт до 15 діб.

Друге покарання – суворіше (за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) і передбачає до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Шпаргалка для правоохоронців під час масових заходів (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Але на практиці виявляється, що суди у більшості випадків виносять правопорушникам безболісні рішення. Це пояснюється тим, що самі органи поліції часом застосовують неадекватну кваліфікацію до особи, яка підозрюється. Або ж справи валяться у судах через закінчення терміну накладення адміністративного стягнення.

Георгіївська стрічка

Двоколірна стрічка помаранчево-чорного кольору опинилися під забороною в Україні з 15 червня 2017 року. До цього її розповсюдження могло піддатися лише моральному осуду. Це підтвердили судові рішення.

Так, Кіцманський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області склав протокол щодо громадянина Олександра Франчука, який 9 травня 2017 року близько 10 год. публічно носив та демонстрував георгіївську стрічку. Натомість Кіцманський райсуд закрив цю справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення, вказавши, що на момент події закон не передбачав відповідальності.

Були й інші кумедні випадки. Зокрема, 27 липня 2018 року мешканець смт Веселе Запорізької області Сергій Асєєв до місцевого магазину одягнув футболку із зображенням серпа і молота. Після цього на нього було оформлено протокол за носіння георгіївської стрічки і передано до суду. Веселівський районний суд закрив провадження, бо не зміг з’ясувати склад адмінправопорушення.

Аналогічна історія трапилася з громадянином Олексієм Бондаренком, який 2 серпня 2018 року на вул. Молодогвардійська, 2 у Самарському районі Дніпра демонстрував на своєму головному уборі металевий значок у вигляді п'ятикутної зірки, на якій зображені серп та молот. Місцевий суд вивчив цей випадок і наголосив, що в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначені ознаки, які позбавляють суд можливості встановити наявність або відсутність правопорушення та правильно кваліфікувати дії цього громадянина.

Водночас поширеною судовою практикою у разі доведення вини особи є мінімальний штраф у розмірі 850 гривень. Цю суму мали сплатити водій ВАЗ-2101 Олександр Титов, на дзеркалі його автомобіля була прив’язана георгіївська стрічка; мешканець села Калини Закарпатської області Іван Сасин, який причепив георгіївську стрічку на важелі коробки передач свого автомобіля. Цю знахідку виявили 9 травня 2018 року співробітники прикордонного загону «Дольськ» під час проходження відповідного контролю; громадянка Олена Бєлоусова, яка 9 травня 2018 року на вул. Центральна м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області носила на одязі георгіївську стрічку; громадянин Руслан Вінічук, на автомобілі якого була прикріплена георгіївська стрічка. Як пояснила у суді дружина правопорушника, вони нещодавно повернулись з Росії, де працюють, георгіївську стрічку повісили в автомобілі, щоб уникнути проблем на території РФ. Додому повертались близько 12 годин, а саму стрічку просто забули зняти.

Найбільший штраф за георгіївську стрічку сплатив механізатор Дорожньо-будівельного тресту №4 (Білорусія) Володимир Злобин. На початку січня 2018 року правоохоронці зафіксували, що у селі Поляниця Івано-Франківської області на лобовому склі його автомобіля майорів прапорець із зображенням георгіївської стрічки. Під час обрання суми штрафу Яремчанський міський суд вважав, що для виправлення Злобина, а також для запобігання вчинення ним нових правопорушень, буде доцільним застосування максимального адміністративного стягнення за ч.1 ст.173-3 КУпАП – 2550 грн.

Комуністична пропаганда

На початку квітня 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. При цьому за президента Януковича кримінальне відповідальність передбачала покарання винятково за заперечення чи виправдання злочинів фашизму і пропаганду неонацистської ідеології. Натомість там не згадувалося жодного слова про табу на комуністичну ідеологію.

Нині за пропаганду комуністичної символіки світить реальний термін з конфіскацією або без конфіскації майна. Однак суди й тут демонструють пом’якшення покарання. Наведемо кілька прикладів.

Біляївський районний суд Одеської області 4 вересня 2017 року засудив громадянина Леоніда Дунського до двох років тюрми, які замінив випробувальним терміном на 1 рік. Обвинувачений 9 травня 2017 року біля Меморіалу Слави демонстрував прапор червоного кольору, закріплений на дерев'яній палиці із зображенням п'ятикутної білої зірки, серпа і молота більше відоме як «Знамя Победы». Під час судового розгляду прокурор Іллічівської місцевої прокуратури і обвинувачений Дунський уклали угоду про визнання винуватості, яка дозволила останньому уникнути реального терміну.

«Знамя Победы» під час акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». 9 травня 2019 року, Київ (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Малиновський районний суд Одеси 19 жовтня 2017 року визнав винним будівельника з Одеси Михайла Гайдаржи у використанні символіки комуністичного режиму, призначивши випробувальний термін на 1 рік. За даними досудового розслідування, 7 травня того ж року Гайдаржи закріпив на пасажирське вікно свого автомобіля прапор жовтого кольору, на якому зображена п'ятикутна червона зірка із серпом та молотом з написом «Отечественная война». Будівельник з цим прапором їздив вулицями Одеси поки його не затримали співробітники поліції.

У суді він пояснив, що мав бажання допомогти людям пам'ятати про обставини Великої вітчизняної війни. Повністю визнав себе винним і просив суд застосувати до нього закон про амністію.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області 18 травня 2018 року визнав виннимгромадянина Миколу Онікієнка у реалізації забороненої продукції і призначив покарання у вигляді 1 року обмеження волі, замінивши на випробуваний термін на 1 рік. За даними слідства, у 2016 році через Інтернет обвинувачений придбав упаковку з повітряними кульками білого та червоного кольорів, на яких було зображено поєднання перехрещених серпа та молота у п'ятикутній зірці. 9 травня 2018 року неподалік Меморіалу Слави він розмістив торговельний намет і почав продавати повітряні кульки по 20 гривень за штуку. Поліція вилучила в нього 68 повітряних кульок з написом «9 мая мы победили!», які порушують українське законодавство. Пізніше правопорушник підписав угоду про визнання винуватості.

Приморський районний суд Одеси 30 травня 2018 року визнав винним місцевого приватного підприємця Олега Гончарова за ч. 1 ст. 436-1 КК України і оштрафував на 1700 гривень. У суді доведено, що обвинувачений 9 травня 2018 року закріпив на ліве заднє пасажирське вікно своєї машини прапор червоного кольору, на якому зображені серп та молот, танк, п'ятикутна червона зірка, георгіївська стрічки та напис на російській мові «На Берлин!» та їздив вулицями Одеси. У суді Гончаров уклав з прокурором угоду про визнання винуватості та щиро розкаявся.

…На сайті МВС 8 травня з’явилася суха статистика: у 2018 році до адміністративної відповідальності було притягнуто 20 осіб за ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також відкрито 9 кримінальних проваджень за ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Віталій Тараненко, для «Главкома»



