Житомирський депутат від ОПЗЖ подякував солдатам СС за перемогу (фото)

Дизайнери агітації-привітання помилилися і помістили на борд фотографію з німецькими солдатами СС

Дизайнери агітації-привітання помилилися і помістили на борд фотографію з німецькими солдатами СС

Депутат від партії Медведчука потрапив у конфуз з плакатом

Депутат Житомирської обласної ради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Черпіцький потрапив у скандал з білбордом до 9 травня.

На плакаті розмістили фото атаки німецьких солдатів, написав у Telegram блогер donetchanyn.

Поверх світлини зобразили жовто-синю, а внизу написали: «Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!».

«Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ дякує «дєду за побєду». Як ілюстрацію на борді зображені солдати СС, які йдуть в атаку. Чом би й ні», – пожартував автор допису.

Плакати з бійцями вермахту розмістила ОПЗЖ в Житомирі

Як відомо, подібні курйози та помилки регулярно трапляються в Росії. Наприклад, у 2020 році в Республіці Комі місцева влада вивісила плакат з солдатом, який виявися фіном. Також курйоз трапився в Орлі в 2012 році, коли на банер із написом «Перемога діда — моя перемога» розмістили німецького солдата.

До слова, 29 квітня ОПЗЖ влаштувала у Верховній Раді акцію «Безсмертний полк», яку зазвичай до 9 травня проводять у російських містах. Співголова політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович привітав українців «з прийдешнім великим святом — Днем перемоги». Біля нардепа згрупувалися його колеги по фракції, які тримали в руках портрети. Йшлося про «родичів, що воювали чи загинули у Другій світовій війні».