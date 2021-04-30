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    Житомирський депутат від ОПЗЖ подякував солдатам СС за перемогу (фото)

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    Дизайнери агітації-привітання помилилися і&nbsp;помістили на&nbsp;борд фотографію з&nbsp;німецькими солдатами&nbsp;СС - Житомирський депутат від ОПЗЖ подякував солдатам СС за перемогу (фото)
    Дизайнери агітації-привітання помилилися і помістили на борд фотографію з німецькими солдатами СС
    Фото з відкритих джерел

    Депутат від партії Медведчука потрапив у конфуз з плакатом

    Депутат Житомирської обласної ради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Черпіцький потрапив у скандал з білбордом до 9 травня.

    На плакаті розмістили фото атаки німецьких солдатів, написав у Telegram блогер donetchanyn.

    Поверх світлини зобразили жовто-синю, а внизу написали: «Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!».

    «Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ дякує «дєду за побєду». Як ілюстрацію на борді зображені солдати СС, які йдуть в атаку. Чом би й ні», – пожартував автор допису.

    Плакати з бійцями вермахту розмістила ОПЗЖ в Житомирі
    Плакати з бійцями вермахту розмістила ОПЗЖ в Житомирі

    Як відомо, подібні курйози та помилки регулярно трапляються в Росії. Наприклад, у 2020 році в Республіці Комі місцева влада вивісила плакат з солдатом, який виявися фіном. Також курйоз трапився в Орлі в 2012 році, коли на банер із написом «Перемога діда — моя перемога» розмістили німецького солдата.

    До слова, 29 квітня ОПЗЖ влаштувала у Верховній Раді акцію «Безсмертний полк», яку зазвичай до 9 травня проводять у російських містах. Співголова політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович привітав українців «з прийдешнім великим святом — Днем перемоги». Біля нардепа згрупувалися його колеги по фракції, які тримали в руках портрети. Йшлося про «родичів, що воювали чи загинули у Другій світовій війні».

    Теги: Росія депутат пропаганда місцева влада Друга світова війна партії Житомир скандал Опозиційна платформа — За життя
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