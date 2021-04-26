«Царство небесне науці». Відео, як Кива захищав дисертацію, розсмішило українців

Ілля Ківа не зміг відповісти на питання на захисті дисертації

Ілля Ківа не зміг відповісти на питання на захисті дисертації

На питання під час захисту дисертації Кива пообіцяв відповісти у наступній науковій роботі

Одіозний і скандальний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа - за життя» Ілля Кива знову розсмішив українців. Цього разу людей розсмішив захист дисертації нардепом, відео якого потрапило в мережу. Ролик опублікувала у Facebook Маріанна П'єцух.

На відео професор просить Іллю Киву пояснити сенс поняття «демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат». На що Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

У коментарях до відео українці підняли на сміх відповідь нардепа і написали, що це епічно:

Чекаємо докторську!

Ідеальна відповідь.

Він часом не Дитина Чорнобиля?

Як символічно що цей «пацієнт» захищає кандидатську роботу в день Чорнобильської трагедії.

Царство небесне українській науці з такими «кандидатами». Пом'янемо. Але якщо серйозно, то це відверте знущання над науковим ступенем, а точніше, над людьми, які його отримують і повне знецінення.

Буде написана ше одна наукова робота получається.

Треба було продавати права на трансляцію цього шоу. Рейтинги побили б усе, що буває в українському телепросторі!

Який жах! Але слава богу не відстрілюється і зброєю не погрожує, бо міг би, це все ж таки захист.

Додамо, що частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження. За словами присутніх, всередину Інституту впустили заборонені телеканали «112» та NewsOne. Також дозволили зайти представникам «Громадського» та «1+1». Крім того, до закладу потрапили двоє журналісток каналу «Перший незалежний», який створили після санкції проти «112» та NewsOne.

Вхід до аудиторії, у якій захищав кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива, блокували троє чоловіків у чорному одязі. Вони відмовлялися представлятись і пояснювати, на кого вони працюють.

Після приїзду поліції журналістів все ж таки пустили всередину. Їх посадили в окреме приміщення, де вони дивилися онлайн-трансляцію захисту дисертації.

Повідомляється, що захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж.

На думку Киви, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

Як повідомляв рух «Чесно», дисертаційне дослідження нардепа має довідку про реалізацію у практичній діяльності від правоохоронного комітету. Довідка про впровадження дисертації датована ще 25 січня цього року.

В авторефераті дисертації також йдеться про практичне впровадження одержаних результатів у ГО Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління (довідка про впровадження № 4/9 від 25.09.2020); Міжрегіональної Академії управління персоналом (довідка про впровадження № 02 від 05.01.2021) та Офісу Генерального прокурора (довідка про впровадження № 09/4-12вих-21 від 01.02.2021).

Після захисту дисертації Кива отримуватиме надбавку 15% до посадового окладу. Серед нардепів фракції ОПЗЖ наразі нараховується 12 кандидатів наук серед 44 членів.

Ілля Кива є членом правоохоронного комітету, ініціатором 22 проєктів законів і 11 проєктів постанов.

Чинними актами стали три ініціативи – два проєкти законів (№ 2256 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін» і № 2456 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів»), співініціаторами яких є також інші члени правоохоронного комітету, та постанова «Про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці».

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.

Народний депутат Ілля Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 457,3 тис. грн. Також він вказав 392,4 тис. грн подарунку у негрошовій формі від Дмитра Киви. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Rolex.

До слова, Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.

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