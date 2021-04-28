Не Кивою єдиним. У 18 нардепів з ОПЗЖ виявили наукові ступені

Фракція нараховує 13 кандидатів наук і п'ятьох докторів наук

У майже двох десятків діючих нардепів з ОПЗЖ є наукові ступені: фракція нараховує 13 кандидатів наук і п'ятьох докторів наук. Всього до складу ОПЗЖ в парламенті входять 44 депутати.

Про це пише «Ліга» з посиланням на дані держреєстру «науки України».

Список кандидатів наук у фракції ОПЗЖ:

Нестор Шуфрич, отримав ступінь в галузі економіки в 2003 році;

Олег Волошин отримав ступінь у галузі політичних наук у 2012 році;

Юрій Загородній отримав ступінь в галузі педагогіки в 2004 році;

Олександр Колтунович отримав ступінь в галузі економіки в 2012 році;

Тарас Козак отримав ступінь в галузі економіки в 2000 році;

Дмитро Ісаєнко отримав ступінь в галузі держуправління в 2012 році;

Володимир Кальцев отримав ступінь в галузі економіки в 2001 році;

Михайло Папієв отримав ступінь в галузі економіки в 2004 році;

Юрій Павленко отримав ступінь у галузі філософських наук у 2010 році;

Наталія Королевська отримала ступінь в галузі економіки в 2011 році;

Микола Скорик отримала ступінь в галузі економіки в 2003 році;

Ренат Кузьмін отримав ступінь в галузі юридичних наук в 1999 році;

Григорій Мамка отримав ступінь в галузі юридичних наук в 2012 році.

Доктори наук:

Олександр Лукашев отримав ступінь в галузі юридичних наук в 2011 році;

Сергій Льовочкін отримав ступінь в галузі економіки в 2004 році;

Михайло Макаренко отримав ступінь в галузі медицини в 2015 році;

Віктор Медведчук отримав ступінь у галузі юридичних наук у 1997 році;

Олександр Пономарьов отримав ступінь в галузі економіки в 2018 році.

До слова, напередодні львівські депутати звернулися до влади через дисертацію Киви.

Зазначимо, у Міністерстві освіти та науки України заявили, що про захист Кивою кандидатської дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, де відбувся захист.

До слова, журналісти проаналізували дисертацію, яку успішно захистив депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, і виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи. За словами журналіста Данила Мокрика, який прочитав 245 сторінок дисертації, вона складається з «води, повторених загальних фраз і відсутності конкретики». Англомовну статтю явно перекладено за допомогою Google Translate. Крім того, всупереч публічним заявам Киви, виявилося, що він підтримує євроінтеграцію.

Нагадаємо, відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви.

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу: частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.

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