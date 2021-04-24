Депутати Херсонської облради побилися через прапор Росії (відео)

За однопартійця вступилися інші депутати від ОПЗЖ, які погрожували Хланю

За однопартійця вступилися інші депутати від ОПЗЖ, які погрожували Хланю

Депутат від «ЄС» намагався повісити на шию колезі з «ОПЗЖ» плакат з написом «Пособник окупанта» і прапором Росії

Конфлікт, який переріс у штовханину виник на сесії Херсонської облради між першим заступником голови Єгором Устіновим і депутатом Сергієм Хланем.

Про це повідомляє Depo.Херсон.

Коли Єгор Устінов, який представляє у облраді партію ОПЗЖ, зачитував з трибуни звернення до вищих органів державної влади з вимогою накласти персональні санкції на п’ятого президента України Петра Порошенка, депутат від «Європейської солідарності» Сергій Хлань підійшов до нього і спробував повісити на доповідача табличку з намальованим на ній прапором Росії та написом «Пособник окупанта».

Між депутатами почалася перепалка та штовханина. За однопартійця вступилися інші депутати від ОПЗЖ, які погрожували Хланю.

У зверненні, яке зачитував Єгор Устінов зокрема йшлося й про те, що санкції проти Петра Порошенка треба ввести, бо п’ятий президент України звинувачує нинішнього главу держави у профнепридатності. Критика чинного глави держави названа у зверненні «антидержавницька діяльність».

Звернення, яке зачитав Єгор Устінов, було поставлене на голосування і схвалене більшістю депутатів: 35 з 64.