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    Депутати Херсонської облради побилися через прапор Росії (відео)

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    За однопартійця вступилися інші депутати від ОПЗЖ, які погрожували Хланю - Депутати Херсонської облради побилися через прапор Росії (відео)
    За однопартійця вступилися інші депутати від ОПЗЖ, які погрожували Хланю
    Скріншот з відео

    Депутат від «ЄС» намагався повісити на шию колезі з «ОПЗЖ» плакат з написом «Пособник окупанта» і прапором Росії

    Конфлікт, який переріс у штовханину виник на сесії Херсонської облради між першим заступником голови Єгором Устіновим і депутатом Сергієм Хланем.

    Про це повідомляє Depo.Херсон.

    Коли Єгор Устінов, який представляє у облраді партію ОПЗЖ, зачитував з трибуни звернення до вищих органів державної влади з вимогою накласти персональні санкції на п’ятого президента України Петра Порошенка, депутат від «Європейської солідарності» Сергій Хлань підійшов до нього і спробував повісити на доповідача табличку з намальованим на ній прапором Росії та написом «Пособник окупанта».

    Між депутатами почалася перепалка та штовханина. За однопартійця вступилися інші депутати від ОПЗЖ, які погрожували Хланю.

    У зверненні, яке зачитував Єгор Устінов зокрема йшлося й про те, що санкції проти Петра Порошенка треба ввести, бо п’ятий президент України звинувачує нинішнього главу держави у профнепридатності. Критика чинного глави держави названа у зверненні «антидержавницька діяльність».

    Звернення, яке зачитав Єгор Устінов, було поставлене на голосування і схвалене більшістю депутатів: 35 з 64.

    Теги: ЄС депутат прапор Херсон Опозиційна платформа — За життя
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