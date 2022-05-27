Жодного слова про засудження колаборантів Московської церкви. Виступ Онуфрія на зборах у Феофанії

Предстоятель Церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій: на територіях місцевих громад у тилу через надумані факти відбувається поділ українців на своїх і чужих

Церква Московського патріархату в Україні визначається зі своєю долею

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Українська православна церква» засудила військову агресію і закликала припинити кровопролиття. Але голос Церкви залишився не почутим. Про це заявив митрополит Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрій під час церковного зібрання у Свято-Пантелеймонівському монастирі у Феофанії.

Предстоятель Церкви визнав, що від розв’язаної Росією війни потерпають в тому числі і парафії Церкви, яка в єдності з Російською православною церквою, очільник якої патріарх Кирил схвалив напад Росії на Україну. Так, від бойових дій особливо потерпають 14 з 53 єпархій Церкви, зруйновано понад 80 храмів, вбиті священнослужителі, ченці та віряни.

За словами митрополита Онуфрія, впродовж трьох місяців війни понад 13 тисяч переселенців були розміщені у храмах та монастирях Церкви Московського патріархату в Україні, щодня православні волонтери годують маже 6 тисяч людей, а понад 2 тисячі осіб — отримують гуманітарну допомогу. «Збройним силам України передано військової амуніції на півтора мільйона гривень. Придбано 20 автомобілів», – відзвітував митрополит Онуфрій.

Між тим він дорікнув опонентам, представникам інших конфесій, окремим депутатам і держслужбовцям у «штучному посиленні релігійної ворожнечі», яке відбувається «незважаючи на таку посильну та реальну участь Церкви у справі подолання війни…». Митрополит Онуфрій заперечив усі обвинувачення у бік Церкви Московського патріархату, щоправда не уточнивши, у чому саме вони полягають від опонентів. «Усім нам відомо, що ці звинувачення не відповідають дійсності. Проте такі упереджені заяви — побудовані на емоціях, а не аргументації – слугують підставами для політичних гасел щодо заборони діяльності Української православної Церкви», – сказав він.

За його словами, під час кровопролиття від збройного протистояння на фронті, на територіях місцевих громад у тилу через надумані факти відбувається поділ українців на своїх і чужих. «…Найболючішим є те, що злочини проти українців, які належать до Української православної церкви, вчиняють українці», – сказав митрополит Онуфрій.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області священник так званої Української православної церкви Московського патріархату ( Російська православна церква в Україні – ред.) передавав російським окупантам інформацію щодо дислокації українських військових.

Як повідомляв «Главком», у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Києві відбувається церковне зібрання за участі єпископів, священиків, монахів і мирян. На в’їзді до парку Феофанія, де біля якого розташований монастир, правоохоронці вжили надзвичайні заходи безпеки.

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