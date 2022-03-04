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    «Зі 100 вижили четверо». Російська сенаторка заявляє про жахливі втрати путінської армії

    Сенаторка Людмила Нарусова - «Зі 100 вижили четверо». Російська сенаторка заявляє про жахливі втрати путінської армії
    Сенаторка Людмила Нарусова
    Фото: скрін відео Telegram

    Правда про втрати окупантів озвучується у Росії на найвищому рівні

    Сенаторка Людмила Нарусова, мати відомої телеведучої Ксенії Собчак озвучила жахливі втрати російських окупантів в Україні.

    «Вчора із зони бойових дій були виведені строковики, яких або змушували підписати контракти, або за них підписували. Лише з роти у 100 людей живими залишилися четверо», – сказала вона.

    «Ви мене обвинувачували, що я даю недостовірну інформацію. То підтвердіть! Військове відомство, яке відмовляється підтвердити достовірність, або ні, це як?» – риторично звернулася вона до представників Міноборони.

    Нагадаємо, раніше Нарусова назвала інформацію, яка про війну в Україні розповсюджується у ЗМІ РФ «жахливим фейком». Політик у коментарі телеканалу «Дождь» визнала жахливі втрати російської армії, які приховує Кремль і федеральні ЗМІ.

    В Україні завершується дев’ятий день російсько-української війни. За даними українських військових, у війні уже загинули не менше 10 тис. російських військових, сотні потрапили до полону.

    Як повідомлялося, у Росії валютна паніка. РФ запроваджує драконівські правила на покупку доларів та євро.

    Теги: ЗМІ Міноборони дождь
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    «Зі 100 вижили четверо». Російська сенаторка заявляє про жахливі втрати путінської армії