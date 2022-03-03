Валютна паніка. Росія запроваджує драконівські правила на покупку доларів та євро

У Кремлі валютні обмеження пояснюють спробою уникнути колапсу економіки «через дії ворожого характеру»

Центральний банк країни-агресорки зобов’язав брокерів стягувати не менше 30% при покупці доларів, євро та фунтів на біржі.

«Згідно з приписом Банку Росії, з 09 ранку 3 березня 2022 р. російські брокери зобов'язані стягувати комісію при виконанні доручень окремих осіб на купівлю іноземної валюти – долари США, євро та фунти стерлінгів –щонайменше 30% від суми транзакції. Захід буде застосований до його скасування цього Регламенту», – повідомляють російські ЗМІ із посиланням на брокерів.

У Центральному банку РФ уточнили, що запровадження такої комісії вирівняє умови конкуренції між банками та брокерами, оскільки банки мають можливість використовувати спред між курсом покупки та продажем валюти». Раніше російський президент Володимир Путін заборонив вивезення іноземної валюти з країни понад 10 тисяч доларів. У Кремлі це пояснювалося спробою уникнути колапсу економіки «через дії ворожого характеру».

Нагадаємо, Європейський союз офіційно відключає сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Про це повідомляє Reuters.

Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Повідомляється, що протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ. Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. «Сбербанк» та «Газпромбанк» не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.

Крім того, європейським юридичним та фізичним особам заборонено брати участь у будь-яких майбутніх проєктах Фонду прямих інвестицій, санкції на який раніше вже наклали Британія та США.

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