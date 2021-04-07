Зима не відступає: у Карпатах сніжить, температура впала до -13°

В Україні 7 квітня очікується значне погіршення погодних умов

У середу, 7 квітня, у Карпатах усе ще триває морозна погода – температура впала до -13°, йде дрібний сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

«На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 м/с, дрібний сніг», – йдеться в повідомленні.

На найбільш високогірному гірськолижному курорті українських Карпат – Драгобраті, також триває справжня зима. У соцмережах опублікували знімки засніжених схилів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зi снігопадами на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

В Україні 7 квітня очікується значне погіршення погодних умов. Як зазначається, у північних та більшості центральних областей, зокрема на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

Також 7 квітня в південних, східних, вдень і в центральних областях прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с.