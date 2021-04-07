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    Зима не відступає: у Карпатах сніжить, температура впала до -13°

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    а високогір&rsquo;ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека - Зима не відступає: у Карпатах сніжить, температура впала до -13°
    а високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека
    Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

    В Україні 7 квітня очікується значне погіршення погодних умов

    У середу, 7 квітня, у Карпатах усе ще триває морозна погода температура впала до -13°, йде дрібний сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

    «На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 м/с, дрібний сніг», йдеться в повідомленні.

    На найбільш високогірному гірськолижному курорті українських Карпат Драгобраті, також триває справжня зима. У соцмережах опублікували знімки засніжених схилів.

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    Зима не відступає: у Карпатах сніжить, температура впала до -13°
    Зима не відступає: у Карпатах сніжить, температура впала до -13°
    Фото: Василь Молдавчук

    Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зi снігопадами на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівень.

    В Україні 7 квітня очікується значне погіршення погодних умов. Як зазначається, у північних та більшості центральних областей, зокрема на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

    Також 7 квітня в південних, східних, вдень і в центральних областях прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с.

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    Теги: прогноз погоди Закарпаття Карпати (гори) вітер небезпека
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