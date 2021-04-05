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    Синоптики попереджають: В Одесі та області оголосили штормове попередження

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    Істотних опадів не передбачатиметься - Синоптики попереджають: В Одесі та області оголосили штормове попередження
    Істотних опадів не передбачатиметься
    фото: фото з відкритих джерел

    Температура вночі триматиметься на позначках 3-5°C тепла, вдень 10-12°C тепла

    6 квітня в Одесі очікуються пориви південного вітру зі швидкістю 15-17 метрів за секунду вночі та вдень. Про це повідомляє Depo.Одеса.

    Так, від 21 години 5 квітня до 21 години 6 квітня в Одесі очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів.

    Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 9-14 метрів за секунду, в поривах сягатиме 15-17 метрів за секунду.

    Температура вночі триматиметься на позначках 3-5°C тепла, вдень 10-12°C тепла.

    Водночас по Одеській області теж триматиметься мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачатиметься. Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 9-14 метрів за секунду, в поривах сягатиме 15-17 метрів за секунду.

    Температура вночі переважатиме 1-6°C тепла, вдень 9-14°C тепла. На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 кілометри.

    Тим часом, у Вінницької області температура опуститься до нуля градусів вночі. Спеціалісти прогнозують дощ та місцями мокрий сніг.

    Теги: прогноз погоди Одещина
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