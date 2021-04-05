Синоптики попереджають: В Одесі та області оголосили штормове попередження

Температура вночі триматиметься на позначках 3-5°C тепла, вдень 10-12°C тепла

6 квітня в Одесі очікуються пориви південного вітру зі швидкістю 15- 17 метрів за секунду вночі та вдень. Про це повідомляє Depo.Одеса.

Так, від 21 години 5 квітня до 21 години 6 квітня в Одесі очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів.

Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 9- 14 метрів за секунду, в поривах сягатиме 15- 17 метрів за секунду.

Температура вночі триматиметься на позначках 3- 5°C тепла, вдень 10- 12°C тепла.

Водночас по Одеській області теж триматиметься мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачатиметься. Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 9- 14 метрів за секунду, в поривах сягатиме 15- 17 метрів за секунду.

Температура вночі переважатиме 1- 6°C тепла, вдень 9- 14°C тепла. На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1- 2 кілометри .

Тим часом, у Вінницької області температура опуститься до нуля градусів вночі. Спеціалісти прогнозують дощ та місцями мокрий сніг.