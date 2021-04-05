Синоптики попереджають: В Одесі та області оголосили штормове попередження
Температура вночі триматиметься на позначках 3-5°C тепла, вдень 10-12°C тепла
6 квітня в Одесі очікуються пориви південного вітру зі швидкістю 15-
Так, від 21 години 5 квітня до 21 години 6 квітня в Одесі очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів.
Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 9-
Температура вночі триматиметься на позначках 3-
Водночас по Одеській області теж триматиметься мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачатиметься. Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 9-
Температура вночі переважатиме 1-
Тим часом, у Вінницької області температура опуститься до нуля градусів вночі. Спеціалісти прогнозують дощ та місцями мокрий сніг.