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    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття

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    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття

    В Івано-Франківській області, у Верховинському районі, випав сніг

    На Івано-Франківщині товщина снігу, що 7 травня засипав деякі частини регіону, у середньому сягає 15 см.

    Про це повідомляє Патрульна поліція у Facebook.

    «На фото - Івано-Франківська область сьогодні. Травневий сніг засипав деякі частини регіону. Сніговий покрив у середньому сягає 15 сантиметрів», - йдеться у повідомленні.

    Так, на деяких ділянках дороги, у зв'язку зі значними опадами, зупинилися вантажні автомобілі та заблокували рух транспорту. Наразі патрульні поліцейські, екіпажі відділу безпеки дорожнього руху, спільно з іншими службами допомагають громадянам, які потрапили у скрутне становище під час негоди.

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    «Сьогодні до кінця доби у західних областях значний дощ з мокрим снігом, заморозки 0-3° й сильні пориви вітру. По всій Україні, крім крайнього сходу, дощі, подекуди грози», - поінформували у патрульній поліції.

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    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття
    Зима у травні: вражаючі фото засніженого Прикарпаття

    У поліції також закликають водіїв слідкувати за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними під час негоди.

     

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