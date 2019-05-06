Смертельна ДТП з туристами на Прикарпатті: у крові водія виявили алкоголь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

6 травня з висоти близько 40 метрів впав у річку Чорний Черемош вантажний автомобіль, який перевозив туристів із Білорусі

У 47-річного водія автомобіля – шоковий стан, він обійшовся синцями, кажуть в поліції

В управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області повідомили про затримання водія, який керував вантажним автомобілем, що вранці впав у гірську річку на Івано-Франківщині, в результаті чого 3 людей загинули і ще декілька були травмовані, – всі громадяни Білорусі.

«Поліцейські встановили, що 47-річний водій автомобіля ГАЗ-66 не впорався з керуванням на підйомі, внаслідок чого автомобіль розпочав рух назад і перекинувся у річку. Водій – мешканець одного із сіл Косівського району – керував в стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердила медична експертиза. Водій перебуває в стані шоку, обійшовся синцями», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, серед загиблих 23 і 28-річні громадянки Білорусі і 29-річний чоловік з цієї ж країни, ще 9 людей віком від 21 і до 49 років госпіталізовані.

«Керманича авто правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому оголосять підозру, а також суд обере міру запобіжного заходу», – уточнили в поліції.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як повідомлялося сьогодні, на Прикарпатті рятувальники знайшли всіх туристів, що їхали у вантажівці, яка зірвалася в річку Чорний Черемош. 10 людей госпіталізовано, троє загинули.

«Попередньо відомо, що група туристів з Білорусі мала здійснити сплав річкою, тому направлялися до місця призначення», - уточнили в поліції.

Як повідомлялося, 6 травня у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль «ГАЗ-66», який перевозив туристів, впав у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.