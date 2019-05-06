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    У Німеччині раптом випав сніг

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    У Німеччині раптом випав сніг

    Опади очікуються в Альпах, де випаде близько 20 сантиметрів снігу

    У низці регіонів Німеччини лише за кілька тижнів до початку метеорологічного літа випав сніг. Сніг випав у горах Гарц, зокрема, на горі Брокен, передає Euronews

    Синоптики прогнозують, що холодний фронт надалі просуватиметься на південь. Опади очікуються в Альпах, де випаде близько 20 сантиметрів снігу, а температура повітря у нічний час опуститься нижче нуля. 

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    Раніше, наприкінці квітня, повідомлялося, що через сильний град у Німеччині зіткнулися щонайменше 50 авто. 

    Як відомо, в Україні також спостерігається похолоданняВолога нестійка погода з понеділка охопила більшість областей України. За словами синоптика, на високогір‘ї Карпат можливий мокрий сніг. Потепління очікується орієнтовно з 10 травня.

     

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