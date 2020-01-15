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    Зірка серіалу «Горець» наклав на себе руки

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    Стен Кірш наклав на себе руки, повісившись у ванній - Зірка серіалу «Горець» наклав на себе руки
    Стен Кірш наклав на себе руки, повісившись у ванній
    Фото: сторінка Stan Kirsch у Facebook

    Актору Стену Кіршу був 51 рік

    Голлівудський актор Стен Кірш наклав на себе руки. Його дружина Крістін Грін підтвердила в Facebook інформацію про смерть чоловіка. Він пішов з життя 11 січня. Йому був 51 рік.

    Кірш наклав на себе руки, повісившись у ванній.

    Світовому глядачу актор по культовому серіалу «Горець». У ньому Кірш зіграв Річі Райана, безсмертного помічника Дункана Маклауда. Серіал, знятий за мотивами однойменного фільму Рассела Малкехі, виходив з 1992 по 1998 рік. Головну роль Дункана Маклауда, родича Коннора Маклауда з оригінальної стрічки, в ньому виконав Едріан Пол.

    Кірш також знявся в серіалах «Друзі», «Головна лікарня», «Човен кохання» і в таких фільмах, як «Вогняний шторм» і «Помста мерців».

    Також Стен викладав акторську майстерність. У 2008 році він заснував власну акторську студію під назвою Stan Kirsch Studios.

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