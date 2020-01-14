Іспанський журналіст загинув у Москві



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Фото: РІА Новости

Записки Антоніо Санчес не залишив. Зараз слідчі з'ясовують, що стало причиною суїциду

Іспанський журналіст Антоніо Мануель Санчес випав з вікна квартири в Москві і помер від отриманих травм, повідомляють російські ЗМІ.

За даними росЗМІ, інцидент стався в ніч на вівторок, 14 січня на вулиці Кедрова. Загиблий мав іспанське громадянство і працював кореспондентом РИА Новости Sputnik, уточнило джерело. Наразі проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляє «Московський комсомолець», труп 40-річного громадянина Іспанії знайшли близько 21:40 у дворі будинку.

Як повідомляє Telegram-канал «112», чоловік наклав на себе руки, а вдень викликав швидку допомогу, скаржачись на сильну втому і сплутаність свідомості.