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    Іспанський журналіст загинув у Москві

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    Іспанський журналіст загинув у Москві
    Фото: РІА Новости

    Записки Антоніо Санчес не залишив. Зараз слідчі з'ясовують, що стало причиною суїциду

    Іспанський журналіст Антоніо Мануель Санчес випав з вікна квартири в Москві і помер від отриманих травм, повідомляють російські ЗМІ.

    За даними росЗМІ, інцидент стався в ніч на вівторок, 14 січня на вулиці Кедрова. Загиблий мав іспанське громадянство і працював кореспондентом РИА Новости Sputnik, уточнило джерело. Наразі проводиться дослідча перевірка.

    Як повідомляє «Московський комсомолець», труп 40-річного громадянина Іспанії знайшли близько 21:40 у дворі будинку.

    Як повідомляє Telegram-канал «112», чоловік наклав на себе руки, а вдень викликав швидку допомогу, скаржачись на сильну втому і сплутаність свідомості.

    Росія Іспанія самогубство чоловік журналіст громадянство
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